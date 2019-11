TITKOK SI FA LO SMARTPHONE - LA SOCIETÀ “BYTEDANCE”, CHE STA DIETRO LA POPOLARE APP DI MICRO-VIDEO FAMOSA PER LE PERFORMANCE HOT DI MINORENNI, HA LANCIATO SUL MERCATO IL SUO PRIMO CELLULARE – IL “NUT PRO 3” COSTA POCO PIÙ DI 400 EURO E NASCE DOPO L’ACQUISTO DEL PRODUTTORE SMARTISAN DA PARTE DEL COLOSSO ASIATICO – I DUBBI SULLO SPIONAGGIO E IL RISCHIO PEDOFILIA SUL SOFTWARE USATO DA 800 MILIONI DI PERSONE… – VIDEO

Enrico Forzinetti per www.corriere.it

Ecco lo smartphone

nut pro 3 lo smartphone di tiktok

L’azienda che sta dietro la popolarissima app TikTok ha deciso di fare un passo ancora più avanti. Come avevamo anticipato, ByteDance ha infatti lanciato sul mercato cinese lo smartphone Jianguo Pro 3, con il marchio del produttore Smartisan acquistato dal colosso asiatico proprio all’inizio di quest’anno.

tiktok 3

Lo smartphone viene venduto al corrispettivo di poco più di 400 dollari e come prevedibile ha pre-installata l’app Douyin, la versione di TikTok messa a disposizione dei cittadini cinesi. Il dispositivo possiede delle ottime specifiche tecniche con un processore Snapdragon 855 Plus e una batteria da 4000 mAh. Notevole il comparto fotografico con quattro sensori posteriori, uno dei quali da 48 MegaPixel. Ma anche la fotocamera anteriore non è da poco con i suoi 20 MegaPixel.

ragazzine su tiktok 5 tiktok 2

Il successo di TikTok

L’obiettivo di ByteDance è lanciare un prodotto sull’onda della sua app di fatto nata alla fine del 2017 con l’acquisizione di Musical.ly e la successiva fusione con un’applicazione che portava già il nome di TikTok. Nella sua nuova veste TikTok permette di realizzare e condividere con gli altri utenti brevissimi video di massimo 15 secondi con musica riprodotta in playback. Si tratta dell’unico vincolo iniziale, perché poi ogni persona si può sbizzarrire in qualsiasi genere di gesto, ballo o coreografia fantasiosa.

ragazzine su tiktok 3 nut pro 3 lo smartphone di tiktok 1

Proprio grazie a questa nuova forma di espressività, l’app ha avuto un successo esplosivo arrivando a collezionare 750 milioni di download solamente nell’ultimo anno. E in particolare va fortissimo tra i più giovani, con i tiktoker più famosi, neppure ventenni, capaci di raccogliere già milioni di follower. Ma l’aspetto ancora più interessante è che TikTok non è una bolla pensata per adolescenti. Lo dimostra il clamoroso caso del singolo Old Town Road di Lil Nas X che da tormentone sull’app si è trasformato in successo planetario. Neanche l’Italia è stata immune dalla diffusione del fenomeno TikTok, tanto che dati non ufficiali parlano già di 2,4 milioni di utenti.

I dubbi negli Usa

tiktok 1 ragazzine su tiktok 2

Ma oltre ai numeri che certificano un successo indiscutibile anche TikTok ha già le sue prime grane da affrontare. Alcuni senatori americani hanno sollevato infatti il dubbio che la proprietà cinese dell’applicazione possa rappresentare un rischio per la sicurezza Usa e per i dati appartenenti ai cittadini statunitensi.

nut pro 3 lo smartphone di tiktok 2

In sostanza il timore è che venga esercitata una forma di spionaggio tramite le informazioni raccolte sul suolo americano e poi inviate in Cina. E per questa ragione si è mosso anche il Congresso che ha spinto per l'apertura di un'indagine. La stessa ByteDance è intervenuta promettendo collaborazione, nell’ottica di conquistarsi la massima fiducia sia degli utenti che dei legislatori Usa, ricordando poi che l’app non è presente in Cina, dove invece viene utilizzata la gemella Douyin.

