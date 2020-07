13 lug 2020 10:06

TONFO IN BORSA PER ATLANTIA, CON DIFFICOLTÀ A FARE PREZZO E UNA CADUTA DELL'12% A 11,7 EURO - PESA L’OMBRA DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI - FORTI PERDITE ANCHE PER GLI ALTRI TITOLI DI SETTORE, CON CALI PER AUTOSTRADE MERIDIONALI (-4,6%) E ASTM (-1,9%) DEL GRUPPO GAVIO…