UN TOPO IN GOLA (PROFONDA) - ''DISNEY HA GONFIATO IL FATTURATO PER MILIARDI DI DOLLARI''. L'ACCUSA DI UN'EX CONTABILE DEL COLOSSO AMERICANO FINISCE ALLA SEC, LA CONSOB AMERICANA - LA DIVISIONE CHE SI OCCUPA DI PARCHI DIVERTIMENTO E RESORT AVREBBE RIPORTATO INTROITI INESISTENTI PER DOPARE I CONTI. L'AZIENDA RESPINGE LE ACCUSE

Theron Mohamed per https://it.businessinsider.com/

Un’ex contabile senior di Disney ha accusato il colosso dell’intrattenimento di aver gonfiato il proprio fatturato dichiarato di svariati miliardi di dollari.

Sandra Kuba, che ha lavorato in azienda per 18 anni, ha sporto questa denuncia alla Securities and Exchange Commission (Sec) in qualità di whistleblower, cioè “gola profonda”.

Le sue accuse sono state riportate da Marketwatch, che ha avuto modo di consultare la denuncia di Kuba e la documentazione allegata. Disney ha respinto le accuse definendole “prive di ogni fondamento”.

Nella denuncia Kuba sostiene che alcuni dipendenti della divisione di Disney che si occupa dei parchi divertimento e dei resort abbiano riportato un fatturato inesistente sulla base di partite a golf in omaggio e promozioni offerte agli ospiti. A suo dire i lavoratori avrebbero contabilizzato come entrate i 500 dollari di valore dei buoni regalo, malgrado gli ospiti li avessero acquistati a un prezzo scontato del 20%.

Inoltre i dipendenti avrebbero contabilizzato due volte l’incasso derivante dai buoni regalo registrandone la vendita sia all’atto dell’acquisto, sia al momento del loro utilizzo, e avrebbero riportato come fatturato l’importo di buoni forniti agli ospiti gratuitamente, in base alle accuse.

Kuba ha dichiarato a Marketwatch che il fatturato di Disney potrebbe essere stato gonfiato di addirittura 6 miliardi di dollari — il 20% circa — nel solo 2009. La divisione dedicata ai parchi e ai resort ha generato quell’anno quasi il 30% del fatturato totale, in base al report annuale del gruppo. L’ex contabile ha aggiunto che alcuni bug del software contabile dell’azienda le avrebbero consentito di nascondere facilmente la manipolazione del fatturato.

Kuba ha segnalato questi problemi al management del 2013, li ha sottoposti all’attenzione di un senior executive nel 2016 e li ha riportati alla Sec nell’agosto 2017, come ha raccontato a Marketwatch. È stata licenziata circa un mese dopo e ha sporto denuncia presso il Ministero del Lavoro degli Stati Uniti come whistleblower nell’ottobre 2017.

Disney ha comunicato agli investigatori governativi di aver licenziato Kuba perché “aveva mostrato l’abitudine di sporgere lamentele nei confronti di colleghi sul posto di lavoro senza basi ragionevoli, in modo inappropriato, perturbante e in cattiva fede” secondo Marketwatch.

Kuba ha sporto altre due denunce come whistleblower da quando ha lasciato Disney. A giugno ha sostenuto che alcuni dipendenti dell’azienda avessero cercato di ridurre le sue passività fiscali riclassificando il fatturato derivante dalla vendita di articoli fortemente tassati, per esempio le camere d’albergo, come fatturato associato ad articoli soggetti ad aliquote inferiori come i cibi e le bevande, ha riportato Marketwatch.

“Le segnalazioni che abbiamo ricevuto da questa ex dipendente — licenziata per giusta causa nel 2017 — sono state esaminate approfonditamente dall’azienda, la quale ha stabilito che fossero prive di ogni fondamento; di fatto [Kuba] nel 2018 ha ritirato la denuncia che aveva sporto per mettere in discussione il suo licenziamento” ha detto a Marketwatch un rappresentante di Disney. “Non daremo alle sue affermazioni non supportate dai fatti una dignità che non meritano rilasciando ulteriori commenti.”

Sia Kuba, sia Disney non hanno risposto immediatamente alla richiesta di un commento da parte di Markets Insider.

