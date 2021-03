TORNATECI VOI ALLA NORMALITÀ - LA PANDEMIA È STATA UNA PACCHIA PER LE SOCIETÀ DI DELIVERY: CON LE RESTRIZIONI E IL LOCKDOWN ANTI-COVID OVVIAMENTE C'È STATO IL BOOM DELLE CONSEGNE A DOMICILIO E LE AZIENDE COME "DELIVERY HERO" (+70%) E "HELLOFRESH" (+150%) VOLANO IN BORSA, MENTRE DELIVEROO SI PREPARA A QUOTARSI - LA NOVITÀ DEL CIBO A CASA RESTERÀ TRA LE ABITUDINI ANCHE UNA VOLTA FINITA L'EMERGENZA SANITARIA...

Delivery Hero, Just Eat Takeaway e Hellofresh volano in Borsa e puntano sull'espansione. Sono tutte società di consegna di cibo a domicilio e appartengono a uno di quei settori che hanno registrato crescite boom durante la pandemia.

Con le restrizioni e i ripetuti lockdown i pasti consegnati direttamente davanti all'uscio di casa sono entrati a far parte delle abitudini di molti. Su quest'onda anche i titoli sui listini sono cresciuti: nell'ultimo anno Hellofresh è salita di oltre il 150%, Delivery Hero ha messo a segno un +70% mentre Just Eat Takeaway si è fermata a un magro +6%.

Gli occhi intanto sono puntati sullo sbarco in Borsa di Deliveroo. La società britannica di pasti a casa è attesa sul listino di Londra già nel primo trimestre e potrebbe diventare una delle più spettacolari degli ultimi tre anni. Il valore della società di food delivery è stimato in 7 miliardi di dollari e vista l'euforia sul settore l'attenzione sarà molto alta.

Lo scorso dicembre, la concorrente americana Doordash aveva esordito sul mercato Usa con le quotazioni che erano raddoppiate in poche ore. A fine giornata il titolo valeva 196 dollari per una capitalizzazione di oltre 70 miliardi. La fortuna però è durata poco e le quotazioni di Doordash sono di nuovo scese. Venerdì un titolo della società Usa valeva poco più di 135 dollari segno della volatilità in questo settore.

Le prospettive continuano tuttavia a convincere e gli analisti danno buoni voti. La novità del cibo a casa dovrebbe continuare a restare tra le abitudini anche una volta finita l'emergenza sanitaria.

Gli analisti vedono prospettive interessanti anche per il futuro anche perché queste società stanno portando avanti campagne di espansione. Credit Suisse ha di recente alzato il proprio prezzo target su Hellofresh a 81 euro (adesso ne vale 63) per le previsioni di crescita del fatturato che nel 2021 indicano un +20-25%.

Hellofresh, che è specializzata nella consegna di box con gli ingredienti per cucinare da soli i pasti a casa propria, l'anno scorso ha registrato un giro d'affari raddoppiato a 3,75 miliardi di euro.

Buono il giudizio degli analisti anche su Delivery Hero che ha di recente acquisito per 5,7 miliardi di euro la sudcoreana Woowa. Per Dz Bank la società vale 150 euro (adesso quota a 110). L'anno scorso ha raddoppiato il proprio giro d'affari a 2,8 miliardi di euro. Just Eat Takeaway, tra i numero uno in Europa, nel 2020 ha fatto un +42% di fatturato a 588 milioni di euro.

