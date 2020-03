È TORNATO IL QUANTITATIVE EASING – CONTRO IL CORONAVIRUS CHRISTINE LAGARDE LASCIA FERMI I TASSI D’INTERESSE (GIÀ MOLTO BASSI) MA VARA UN NUOVO PIANO DI ACQUISTO TITOLI: AGLI ATTUALI 20 MILIARDI SE NE AGGIUNGERANNO ALTRI 120 DA UTILIZZARE FINO ALLA FINE DELL’ANNO. NUOVE ASTE DI LIQUIDITÀ (TLTRO E LTRO) PER FINANZIARE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – BASTERÀ? DRAGHI HA GIÀ USATO TUTTI GLI STRUMENTI DELLA "CASSETTA DEGLI ATTREZZI" E LEI PUÒ FARE POCO. LE MISURE SONO PREVENTIVE E VANNO AFFIANCATE “TEMPESTIVAMENTE” DA MISURE FISCALI “AMBIZIOSE E COORDINATE”. LA RECESSIONE? "DIPENDE DALLA RISPOSTA DELLE AUTORITÀ UE" – VIDEO

Riccardo Sorrentino per www.ilsole24ore.com

Tassi fermi ma altri 120 miliardi di acquisti di titoli da effettuare entro fine anno, e nuove aste di liquidità a lungo (Ltro e Tltro) da destinare in parte alle piccole e medie imprese, a condizioni più generose. La Banca centrale europea - pur non ravvisando al momento tensioni sulla liquidità sul mercato monetario o nel sistema bancario - lancia un ampio pacchetto di misure per affrontare la crisi economica generata dall’epidemia di coronavirus. Chiede però, allo stesso tempo, un intervento tempestivo, coordinato e ambizioso da parte dei governi.

Il cuore del pacchetto di misure si propone innanzitutto di fornire liquidità al sistema finanziario e bancario (come è inevitabile). Saranno quindi realizzate, «temporaneamente» nuove aste a lungo termine (Tltro), a un tasso di interesse pari alla media del tasso sui depositi (oggi al -0,50%) . Le banche, dunque, riceveranno liquidità e saranno remunerate sui prestiti così ottenuti.

Alle aste a lungo termine si affiancheranno condizioni molto più generose per le aste di liquidità targeted (Tltro), finalizzate a finanziare le piccole e medie imprese, già previste fino a luglio 2021. I prestiti concessi con questo strumento avranno un tasso di interesse inferiore di 25 punti base alla media del tasso di riferimento (che oggi è a zero), e potrà però scendere fino a 25 punti base al di sotto della media del tasso sui depositi (oggi al -0,50%) per le banche che manterranno il loro livello di prestiti. Oggi queste aste sono svolte a un tasso “base” pari alla media del tasso di riferimento. Le aziende di credito potranno inoltre chiedere somme più alte: fino al 50% del loro portafoglio prestiti.

Aumenteranno anche gli acquisti di titoli: agli attuali 20 miliardi al mese si aggiungerà una cifra di 120 miliardi, da utilizzare fino alla fine dell’anno, evidentemente a un ritmo dettato dalle esigenze dell’economia, in modo - spiega il comunicato - di «sostenere favorevoli condizioni finanziarie in tempi di aumentata incertezza». È quindi una misura destinata di fatto a sostenere i mercati. Solo durante la conferenza stampa del pomeriggio, e nei dettagli che saranno forniti subito dopo, si potrà capire in che modo saranno svolti questi acquisti.

Fermi, invece, i tassi di interesse, già molto bassi. Le favorevoli condizioni delle aste di liquidità sono state considerate evidentemente sufficienti, se bilanciate con il rischio - legato a un’ulteriore riduzione del costo ufficiale del denaro - di generare effetti indesiderati, per esempio sulla redditività delle banche che già devono sostenere un tasso negato sui depositi presso la banca centrale.

La supervisione bancaria, che fa indipendentemente capo alla Bce ha intanto deciso di permettere alle banche l’uso integrale di tutti i fondi (buffers) che sono stati accumulati per il rispetto dei criteri di liquidità e di capitale e le stesse operazioni di vigilanza saranno realizzate con flessibilità.

Le misure sono coerenti con il problema che la Bce è ora chiamata ad affrontare: quello della liquidità. I mercati sono in tensione e presto - in Italia già oggi, in realtà - anche le aziende di beni e servizi potrebbero essere in difficoltà: hanno ricavi fortemente ridotti ma devono comunque pagare stipendi, rate dei prestiti e fornitori.

Le misure della Banca centrale europea - che si occupa evidentemente dell’intera Eurolandia - sono al momento in larga misura preventive e - come la stessa presidente della Bce Christine Lagarde ha avvertito - andranno affiancate «tempestivamente» da misure di carattere fiscale «ambiziose e coordinate» per contrastare gli effetti dell’economia e raggiungere l’economia cosiddetta “reale” nel profondo e di carattere sanitario: anche la crisi economica, oltre all’epidemia, dovrà essere risolta da ospedali, medici, infermieri e personale sanitario.

L’economia potra guadagnare velocità - ha spiegato Lagarde - soltanto nel medio termine (l’idea, inizialmente accarezzata di una ripresa a “V”, sembra dunque abbandonata). La Bce continuerà intanto a seguire gli sviluppi degli effetti dell’economia, pronta a rivedere e adeguare tutti gli strumenti di politica monetaria a sua disposizione.

