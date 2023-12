27 dic 2023 12:50

TRAGHETTI WESTERN – PER RAGGIUNGERE LIVORNO, DOVE ENTRERÀ IN SERVIZIO NEI PRIMI MESI DEL 2024, LA NAVE MOBY FANTASY DOVRÀ ATTRAVERSARE TRE OCEANI E DOPPIARE IL CAPO DI BUONA SPERANZA. È PARTITA OGGI E IL SUO ARRIVO IN ITALIA È PREVISTO PER FINE GENNAIO – L’IMBARCAZIONE, CHE COPRIRÀ LA TRATTA PER LA SARDEGNA, È STATA PRESA IN CONSEGNA DAL CANTIERE CINESE GUANGZHOU SHIPYARD: LA NAVE, GEMELLA DELLA MOBY FANTASY, È IL SECONDO TRAGHETTO PASSEGGERI PIÙ GRANDE AL MONDO…