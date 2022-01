28 gen 2022 09:18

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA SARÀ UN BAGNO DI SANGUE - LA BOSCH ANNUNCIA 700 ESUBERI (SU 1700 ADDETTI) NELLO STABILIMENTO DI BARI, PER VIA DELLA RICONVERSIONE ALLE AUTO ELETTRICHE - SECONDO I SINDACATI, A QUESTO PUNTO È A RISCHIO LA STESSA SOPRAVVIVENZA DELLA FABBRICA, SPECIALIZZATA IN MOTORI ENDOTERMICI - LA REGIONE PUGLIA HA APERTO UN TAVOLO PERMANENTE DI CRISI…