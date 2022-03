SANZIONI BOOMERANG - LA STANGATA DELL'OCCIDENTE A PUTIN POTREBBE AVERE UN EFFETTO NEGATIVO ANCHE SULLA NOSTRA ECONOMIA: SONO OLTRE 42 MILA I RUSSI CHE HANNO QUOTE DI IMPRESE NELL'UNIONE EUROPEA, NEL REGNO UNITO E IN SVIZZERA - UNO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA FA I CONTI IN TASCA ANCHE ALL'ITALIA, DOVE CI SONO 2.150 TITOLARI - TANTI A RIMINI E A COMO, TRA I SETTORI PREVALGONO DI GRAN LUNGA LE ATTIVITÀ IMMOBILIARI...