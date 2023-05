TRIPLICE VISCO – NELLE SUE ULTIME CONSIDERAZIONI FINALI (IL MANDATO SCADE A NOVEMBRE), IGNAZIO VISCO SFERZA IL GOVERNO SUL PNRR: “NON C’È TEMPO DA PERDERE. RAPPRESENTA UN RARO E VALIDO TENTATIVO DI DEFINIRE UNA VISIONE STRATEGICA PER IL PAESE ED È CRUCIALE DARE ATTUAZIONE AL PROGRAMMA DI RIFORME” – IL GOVERNATORE DI BANKITALIA SOLLECITA ANCHE LA RATIFICA DEL MES: “POTRÀ SVOLGERE UN RUOLO IMPORTANTE” – IN PRIMA FILA, AD ASCOLTARLO, C’ERA MARIO DRAGHI…

ignazio visco foto di bacco (5)

1. VISCO, SUL PNRR NON C'È TEMPO DA PERDERE

(ANSA) - Anche se sul Pnrr "miglioramenti sono possibili", tuttavia "non c'è tempo da perdere". Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nelle Considerazioni Finali nella quel ricorda che il Piano "rappresenta un raro, e nel complesso valido, tentativo di definire una visione strategica per il Paese". E' quindi "cruciale dare attuazione all'ambizioso programma di riforme, da troppo tempo attese, in esso contenuto". Secondo Visco per eventuali modifiche "un confronto continuo con la Commissione è assolutamente necessario nonché utile e costruttivo".

IGNAZIO VISCO FABIO PANETTA

2. VISCO, IL PIL AUMENTERÀ INTORNO ALL'1% NEL 2023

(ANSA) - "Per il 2023 le previsioni oggi disponibili convergono su un aumento del prodotto intorno all'1%". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, secondo il quale "nell'affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, così come nell'uscita dalla pandemia, l'economia italiana ha mostra una confortante capacità di reazione". Il governatore osserva nella nostra economia "segnali incoraggianti che vanno rafforzati, superando quei ritardi che ancora impediscono alla nostra economia di dispiegare appieno le proprie potenzialità".

3. VISCO, CONTRO L'INFLAZIONE TUTTI DEVONO CONTRIBUIRE

CHRISTINE LAGARDE IGNAZIO VISCO

(ANSA) - "Il ritorno dell'inflazione su livelli in linea con l'obiettivo sarà più rapido e meno costoso se tutti - imprese, lavoratori e governi - contribuiranno a questo fine, rafforzando l'efficacia dell'indispensabile ancorché equilibrata normalizzazione monetaria". Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Per la politica monetaria, secondo Visco "l'orientamento deve continuare a essere definito in modo da garantire un rientro progressivo, ma non lento dell'inflazione verso l'obiettivo". E' quindi importante "tenere la barra dritta della risposta monetaria, ma con la gradualità necessaria per l'incertezza ancora non dissipata".

4. VISCO, 'COMPLETARE UNIONE BANCARIA, RUOLO IMPORTANTE MES'

ignazio visco mario draghi

(ANSA) - "Non si può non sottolineare infine la necessità di portare a compimento l'unione bancaria, attraverso una revisione dell'attuale disciplina di gestione delle crisi nonché l'istituzione di uno schema unico di garanzia dei depositi". Lo dice il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, sottolineando come "i recenti fenomeni di instabilità osservati al di fuori dell'Unione europea mostrano chiaramente l'importanza di raggiungere questi obiettivi". "Non appena sarà pienamente operativa la sua riforma - aggiunge - il Mes potrà svolgere un ruolo importante fornendo una rete di sicurezza finanziaria al fondo di risoluzione unico".

ignazio visco foto di bacco (4)

5. DRAGHI IN PRIMA FILA ALLE CONSIDERAZIONI FINALI DI VISCO

(ANSA) - Mario Draghi è in prima fila questa mattina ad ascoltare le ultime considerazioni finali del governatore di Bankitalia Ignazio Visco. L'ex presidente della Bce, ex premier ed ex governatore della Banca d'Italia è poco distante da Mario Monti, Gianni Letta, Lamberto Dini, Daniele Franco e Antonio Patuelli.

6. BANKITALIA, OGGI L’ULTIMA RELAZIONE DI VISCO

Estratto da "il Messaggero"

Come sempre, platea affollata di banchieri e industriali, direttorio al completo in prima fila. Oggi le ultime Considerazioni Finali del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, vedono il ritorno della presenza completa degli invitati nei saloni di Via Nazionale.

MARIO DRAGHI CON LA MASCHERINA E IL DISCORSO DI IGNAZIO VISCO DURANTE L EMERGENZA COVID

Il governatore, il cui mandato scade a novembre, come da tradizione, traccerà il bilancio dell'anno e delle prossime sfide per il Paese […] oltre che per il comparto bancario, che […] si trova ad affrontare molte richieste di aumentare i tassi passivi […].

Un invito arrivato sia dal ministro dell'economia Giorgetti sia dalla Bce e che limerà i forti margini […]. […] Ma le considerazioni saranno anche il punto finale di dodici anni del suo mandato in cui l'istituto, e il paese sono profondamente cambiati.

ignazio visco foto di bacco (2) ignazio visco foto di bacco (3)