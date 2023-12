TROVARE LE DIFFERENZE: MENTRE NOI VENDIAMO GLI ASSET STRATEGICI COME LA RETE DI TIM AI FONDI AMERICANI, A MADRID SE LE RIPRENDONO – LO STATO SPAGNOLO RIENTRA NEL CAPITALE DI TELEFONICA A VENTISEI ANNI DALLA PRIVATIZZAZIONE. L’OBIETTIVO È ARGINARE L’OPERATORE SAUDITA STC (DI PROPRIETÀ DELLO STATO) CHE TRE MESI FA HA RASTRELLATO SUL MERCATO IL 9,9% DELLA COMPAGNIA DI TELECOMUNICAZIONI – LO STATO SPAGNOLO, ATTRAVERSO LA SEPI (LA CDP DI MADRID), COMPRERÀ IL 10% DEL CAPITALE, PER CIRCA DUE MILIARDI

TELEFONICA.

Estratto dell'articolo di Alessandro Oppes per “la Repubblica”

Lo Stato spagnolo rientra nel capitale di Telefónica ventisei anni dopo la completa privatizzazione del gigante delle tlc. E lo fa a tre mesi dall’ingresso nella compagnia dell’operatore statale saudita Stc (Saudi Telecom Company), che aveva rastrellato sul mercato il 9,9 per cento del capitale.

PEDRO SANCHEZ - NADIA CALVINO

«Applicheremo tutti i meccanismi necessari per difendere gli interessi strategici della Spagna», era stata la reazione immediata della vicepremier e ministra dell’Economia uscente Nadia Calviño, neo presidente della Bei, in risposta a un’operazione a sorpresa […] che aveva suscitato non poche preoccupazioni nella maggioranza di governo progressista.

E la replica ai sauditi è stata l’acquisto del 10 per cento del capitale (per circa due miliardi di euro) attraverso la Sepi, la società che ingloba le partecipazioni statali, che colloca così nuovamente lo Stato nella posizione di principale azionista.

stc saudi telecom company 3

Una decisione ritenuta inevitabile da parte dell’esecutivo guidato da Pedro Sánchez — forti le pressioni esercitate da Sumar, l’ala sinistra della coalizione — per la “difesa degli interessi nazionali” […]. […]

[…] Madrid non poteva pensare di restare in balìa di un cda controllato da Riad. Da qui l’esigenza di un’operazione che, per la prima volta, inverte una tendenza consolidata tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso con la progressiva privatizzazione di tutte le grandi imprese spagnole, da Endesa a Iberia e Tabacalera. […]

mohammad bin salman Nadia Calviño stc saudi telecom company 4 stc saudi telecom company 2 stc saudi telecom company 1 TELEFONICA TELEFONICA TELEFONICA TELEFONICA