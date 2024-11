TRUMP VINCE E MUSK MONETIZZA – IL TITOLO DI TESLA CORRE GRAZIE ALLA PROMESSA DEL TYCOON DI ALLENTARE LE RESTRIZIONI ALLE AUTO DI GUIDA AUTONOMA: SUPERATI I MILLE MILIARDI DI DOLLARI DI CAPITALIZZAZIONE - KETAMINICO ELON GODE: IL SUO PATRIMONIO (VIRTUALE) SALE A 313 MILIARDI DI DOLLARI. GRAZIE ALL’APPOGGIO A TRUMP, HA GIÀ GUADAGNATO (SULLA CARTA) 84,3 MILIARDI…

Estratto dell’articolo di Giuliana Ferraino per www.corriere.it

DONALD TRUMP E ELON MUSK - MEME CREATO CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Tesla corre di nuovo in Borsa, guadagnando oltre il 7% in avvio della settimana finanziaria sul listino newyorchese del Nasdaq, a oltre 343 dollari ad azione. A spingere il titolo della società guidata da Elon Musk […] è un report, pubblicato da Bloomberg, secondo cui Il team di transizione del presidente eletto ha l'intenzione di inserire tra le priorità del Dipartimento dei Trasporti l’adozione di una cornice normativa federale per i veicoli a guida autonoma.

[…] Elon Musk, che ha scommesso sulle auto che si guidano da sole, grazie all’uso di sensori e dell’intelligenza artificiale, sarà uno dei maggiori beneficiari delle nuove regole che, semplificando e rendendo più omogeneo il quadro giuridico, dovrebbero far aumentare i veicoli a guida autonoma in circolazione.

Musk allo stabilimento Tesla Germania

Dal momento che la National Highway Traffic Safety Administration consente attualmente ai produttori di auto di distribuire 2.500 veicoli a guida autonoma all'anno in base a una deroga concessa. Inoltre, ha in corso una serie di indagini sulla sicurezza dei veicoli autonomi e dei sistemi di assistenza alla guida, comprese le funzioni che Tesla commercializza come Autopolot e Full Self-Driving.

ELON MUSK, DONALD TRUMP, DONALD TRUMP JR., E ROBERT F. KENNEDY JR.

[…] L’appoggio di Musk a Trump […] si sta già rivelando un affare per il miliardario di origine sudafricana. Il nuovo balzo in Borsa di Tesla arriva infatti dopo il rialzo del 28% segnato dalla casa dell’auto elettrica dalla notte elettorale di inizio novembre. In appena 12 giorni, la capitalizzazione della società è cresciuta di oltre 223 miliardi, tornando a superare la soglia dei mille miliardi.

[…] La corsa del titolo permette all’uomo più ricco del mondo di consolidare il suo patrimonio, salito a 313 miliardi, secondo l’Indice dei miliardari di Bloomberg. In un anno, grazie al nuovo ruolo politico, Musk ha già guadagnato (sulla carta) 84,3 miliardi, allungando di quasi 100 miliardi la distanza che lo separa da Jeff Bezos (Amazon), secondo paperone mondiale con 224 miliardi […]

ELON MUSK TESLA 2

Ma è soltanto l’inizio dei benefici monetari che Musk si prepara a incassare, rendendo evidente l’enorme confitto di interesse derivante dal suo nuovo ruolo politico con le sue attività, da SpaceX e Dogecoin, da Starlink a The Boring Company, oltre a Tesla.

Elon Musk inaugura la fabbrica Tesla in Texas GIU LA TESLA - MEME BY EMILIANO CARLI