29 dic 2020 19:47

TURISTI SPARITI NON PER CASO - IL CORONAVIRUS HA STERMINATO LE PRESENZE NEGLI ESERCIZI RICETTIVI IN ITALIA, IN CALO DI OLTRE IL 50% NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2020 - IL SETTORE VENIVA DA ANNI DI CRESCITA, COL RECORD DI FLUSSI DEL 2019 - POI LA STANGATA DELL’EMERGENZA SANITARIA: DOMANDA QUASI AZZERATA DURANTE IL LOCKDOWN E STRANIERI PRATICAMENTE VOLATILIZZATI (-93,1%)...