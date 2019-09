FISH AND CHIP - INTEL STA LAVORANDO A UN SUPER PROCESSORE PER IL DEEP LEARNINIG CHE "CI PROIETTERÀ IN UN MONDO DI POLIGLOTTI" - SERVIRÀ SOPRATTUTTO A FAR EVOLVERE GLI ASSISTENTI VIRTUALI COME SIRI E ALEXA E A ELABORARE IL LINGUAGGIO NATURALE - LA NUOVA FRONTIERA È LA TRADUZIONE SIMULTANEA. PRESTO PARLEREMO AL TELEFONO IN ITALIANO MA POTREMO ESSERE ASCOLTATI IN UNA LINGUA DIVERSA…