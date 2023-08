14 ago 2023 08:10

TUTTA SALUTE PER GLI ELKANN – EXOR ACQUISISCE UNA PARTECIPAZIONE DEL 15% IN PHILIPS, SOCIETÀ UN TEMPO SINONIMO DI ELETTRONICA DI CONSUMO E ORA LEADER DELLE TECNOLOGIE NELLA SALUTE – L’ACCORDO PREVEDE IL DIRITTO PER LA HOLDING DEGLI AGNELLI DI AVERE UN POSTO NEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ OLANDESE, E DI POTER AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE FINO AL 20% DEL CAPITALE…