VISTO CHE LUIGI NON VIENE NOMINATO NEL DOCUMENTO, IN TEORIA, POTREBBE NON DOVER INTACCARE IL SUO GRUZZOLETTO...

COME MAI NELL’ORMAI FAMOSA LETTERA AI FIGLI NON VIENE CITATO LUIGI?

1. TESTAMENTO BERLUSCONI, A MARINA E PIER SILVIO LA MAGGIORANZA FININVEST. “NESSUNO AVRÀ CONTROLLO SOLITARIO”. 100 MILIONI A PAOLO, 100 A MARTA FASCINA, 30 A DELL’UTRI

Estratto da www.repubblica.it

Va a Marina e Pier Silvio, i primi figli di Silvio Berlusconi, il controllo congiunto della cassaforte di famiglia, la Fininvest. E’ quanto disposto dal testamento del fondatore di Forza Italia […] Le ultime volontà sono indicate in due testamenti che rimandano a tre appunti separati, uno datato 2 ottobre 2006, uno 5 ottobre 2020 e l’ultimo 19 gennaio 2022, tutti con l’intestazione Villa San Martino.

Con il primo appunto, quello del 2006, l’ex premier dà l’indicazione più importante […]. "Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei 5 figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi". In un secondo foglio, datato 5 ottobre 2020, Berlusconi conferma quanto vergato nel 2006 e destina 100 milioni al fratello, Paolo Berlusconi.

L’esclusione di Luigi

Sedici anni dopo le prime volontà, arriva l’aggiunta. In un appunto datato 19 gennaio 2022, infatti, Berlusconi si rivolge a quattro dei suoi cinque figli: Marina, Pier Silvio, Eleonora e Barbara, senza fare riferimento al più giovane, Luigi. A loro chiede di trattenere, dalle loro quote di eredità, 100 milioni per Paolo Berlusconi, 100 milioni per Marta Fascina e 30 milioni per Marcello dell’Utri.

[…] C’è poi un particolare ulteriore. Il terzo appunto, quello datato 19 gennaio 2022, risulta dai documenti che sia stato consegnato soltanto ieri da Marta Fascina al notaio, a villa San Martino ad Arcore, alla presenza della guardia del corpo e della segretaria, ma non dei legali dei figli, Luca Fossati e Carlo Rimini.

Costoro, invece, erano presenti all’apertura di un primo testamento, che è avvenuta presso lo studio del notaio in via Pagano, a Milano. Ad Arcore, ricostruisce l’atto del notaio Roveda, "la signora Marta Fascina, alla presenza di testimoni, mi consegna una busta non sigillata recante la scritta “Ai miei figli' e la firma “S Berlusconi'".

Nella busta si trova un foglio di carta intestata composto da due facciate "scritto con inchiostro nero, apparentemente da un'unica persona" che, si specifica, Fascina "ritiene essere il testamento olografo del signor Silvio Berlusconi e che mi chiede di pubblicare".

Ed è precisamente il terzo appunto, del 19 gennaio 2022, che recita: "Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue", scrive l'ex premier indicando le donazioni al fratello, a Fascina e a Dell'Utri "per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me". E conclude: "Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà" […]

2. L'ALLEGATO FASCINA. I DUE TESTAMENTI DI BERLUSCONI E I MISTERI SU PAOLO E LUIGI

Estratto dell’articolo di Carlotta Scozzari per www.huffingtonpost.it

[…] nella frenetica giornata di ieri, a un certo punto il notaio Roveda si reca ad Arcore (dove Fascina abitava proprio con Berlusconi). Lì l'ultima compagna del Cav, in presenza di due testimoni, consegna a Roveda "una busta non sigillata recante la scritta 'ai miei figli' e la firma 'S Berlusconi', contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, apparentemente da un'unica persona". Il notaio verbalizza che Fascina ritiene che si tratti del "testamento olografo del signor Silvio Berlusconi" e che pertanto la donna gli domanda di pubblicarlo.

Il documento, datato 19 gennaio 2022, inizia così: "Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora", portando subito a galla una prima criticità: manca Luigi, 34 anni, il più giovane dei figli dell'ex premier.

Non è chiaro se si tratti di un errore o di una cosa voluta. Dopdiché Berlusconi comunica ai figli che sta per recarsi all'ospedale San Raffaele di Milano. "Se non dovessi tornare - scrive (ma poi, quella volta, era ritornato) - vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a 1) Paolo Berlusconi: euro 100 milioni 2) Marta Fascina: euro 100 milioni 3) Marcello Dell'Utri: 30 milioni, per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me".

[…] In linea di principio, l'assenza di Luigi Berlusconi nel documento potrebbe esonerarlo dal riservare una quota della propria eredità alle donazioni allo zio, oltre che alla compagna e all'amico del padre.

