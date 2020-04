TUTTI I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE ''STAMPA-REPUBBLICA'', CON IL VALZER DEI DIRETTORI E LA NUOVA SOCIETÀ ''GIANO HOLDING'', CHE AVRÀ IN PORTAFOGLIO IL 60,9% DEL CAPITALE SOCIALE DI GEDI ED IL 63,21% DEI DIRITTI DI VOTO. RILEVERÀ INFATTI ANCHE UN 5,06% DALLA MERCURIO DELLA FAMIGLIA PERRONE ED IL 6,07% DELLE 'PARTECIPAZIONI CARACCIOLO', DA SIA BLU E GIACARANDA CARACCIOLO

ELKANN DE BENEDETTI

(ANSA) - Il gruppo editoriale Gedi passa sotto il controllo di Exor ed è immediato il cambio di governance e dei direttori di tutte le testate giornalistiche. Maurizio Molinari è il nuovo direttore di Repubblica e direttore editoriale dell'intero gruppo. Maurizio Giannini è il direttore della Stampa e lo sarà anche del network di giornali locali Gnn. "Le decisioni che abbiamo preso definiscono le basi di una organizzazione chiara e coesa, premessa indispensabile per raggiungere i traguardi ambiziosi che ci siamo dati", sottolinea John Elkann assumendo il ruolo di presidente. Alla guida esecutiva c'è Maurizio Scanavino come amministratore delegato e direttore generale.

MARCO DE BENEDETTI

"Ci aspetta un percorso impegnativo e straordinario", dice Elkann: "Con coraggio e con senso di responsabilità abbiamo scelto di abbracciare l'innovazione e la trasformazione digitale per scrivere insieme il futuro del giornalismo e dell'intrattenimento di qualità". E come nuovo editore garantisce: "I principi che sono all'origine del nostro gruppo non cambieranno: continueremo a difendere la libertà di espressione e a impegnarci per garantire un'informazione responsabile e libera da qualunque condizionamento. I valori di sempre insieme a nuove idee saranno la nostra forza oltre che il punto di riferimento per tutte le persone che lavorano in Gedi".

john elkann 3

Nel nuovo assetto dei vertici giornalistici che affianca il riassetto azionario Mattia Feltri assumerà la direzione di Huffington Post continuando a firmare il 'Buongiorno' de La Stampa. Linus (nome d'arte di Pasquale di Molfetta) sarà il direttore editoriale del polo radiofonico con Radio Capital, Radio DeeJay, e m2o. A Molinari, come direttore editoriale del gruppo, il nuovo cda di Gedi affida "il compito di valorizzare la forza giornalistica, i prodotti editoriali e i contenuti intellettuali del gruppo anche attraverso lo sviluppo di progetti innovativi e multimediali". Il cda ha "espresso gratitudine per il lavoro svolto nel corso dell'ultimo anno" da Carlo Verdelli, direttore di Repubblica da febbraio 2019, e "piena solidarietà per le intimidazioni che sono state rivolte contro la sua persona". Nella società si chiudono gli anni legati al controllo della famiglia De Benedetti e si apre la stagione di Exor della famiglia Agnelli.

MAURIZIO SCANAVINO E JOHN ELKANN

L'acquisizione della quota del 43,78% da Cir, annunciata a inizio dicembre 2019, è stata perfezionata facendo confluire la partecipazione in una nuova società, Giano Holding che avrà in portafoglio il 60,9% del capitale sociale di Gedi ed il 63,21% dei diritti di voto. Rileverà infatti anche un 5,06% dalla Mercurio della famiglia Perrone ed il 6,07% delle 'partecipazioni Caracciolo', da Sia Blu e Giacaranda Caracciolo. Cir e Mercurio saranno azionisti in trasparenza di Giano con una quota del 5% ciascuno (con Exor hanno previsto patti parasociali ed una opzione put & call esercitabile dal terzo anno).

maurizio molinari

Per tutta l'operazione è stato mantenuto fermo lo stesso prezzo pagato a Cir, 0,46 euro per azione. Ed è il prezzo (in linea con gli attuali valori di Borsa) dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria che Giano Holding è tenuta a promuovere sulle altre azioni Gedi in circolazione, puntando al delisting, "Dopo la prima aggregazione del 2014 tra La Stampa e Il Secolo XIX, la cui storia è legata alla famiglia Perrone, sono lieto di continuare insieme ad Exor e John Elkann il mio impegno nell'editoria" commenta l'editore Carlo Perrone.

maurizio scanavino carlo verdelli daniela hamaui ezio mauro carlo de benedetti jacaranda caracciolo falck jacaranda caracciolo falck marco moroni maurizio scanavino luigi vanetti laura cioli con john elkann e chiara appendino