TUTTI A LAVORARE! - ENEL CON IL CENTRO DI FORMAZIONE "ELIS" SELEZIONA 5.500 GIOVANI TECNICI DA INSERIRE NELLA PROPRIA RETE DI FORNITORI ENTRO I PROSSIMI DUE ANNI - IL GRUPPO ELETTRICO PUNTA A SOPPERIRE AL FABBISOGNO DI TECNICI SPECIALIZZATI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE RETI…

Comunicato

Donne, giovani e lavoro al centro dell’attenzione di Enel, che questa settimana ha avviato due importanti iniziative: oggi, 11 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, l’azienda ha lanciato sui propri canali social la campagna “#STEMyourself - Non c’è limite al tuo futuro!” che in poche ore è diventata virale: centinaia di dipendenti hanno pubblicato sui propri profili LinkedIn e Twitter un messaggio di inclusione di genere e di empowerment femminile.

Hanno aderito anche figure come il Direttore Italia, Nicola Lanzetta, la responsabile People & Organization, Francesca Valente, il capo del Mercato Italia, Aurora Viola e la responsabile Comunicazione Italia, Cecilia Ferranti, oltre a centinaia di colleghi e colleghe che hanno invaso i social condividendo le proprie esperienza personali e professionali all’interno di un Gruppo.

E a proposito di opportunità professionali, è di pochi giorni fa il lancio di "Energie per Crescere", un importante progetto che ha come obiettivo l’inserimento nel mondo del lavoro circa 5.500 giovani presso la rete di imprese fornitrici di Enel entro i prossimi due anni a seguito di un percorso di formazione presso i centri di Elis. Il gruppo elettrico vuole da un contributo per rispondere al fabbisogno di tecnici specializzati per la transizione energetica e la digitalizzazione delle reti.

Elis coordinerà l’iniziativa per la selezione, la formazione e l’individuazione dei percorsi professionali, che consentiranno ai candidati di essere assunti in una delle aziende partner di Enel con un contratto a tempo determinato di 6 mesi o superiore e con possibilità di prosecuzione. L’inserimento in azienda sarà preceduto da 5 settimane di formazione presso istituti certificati da Accredia e i partecipanti riceveranno un rimborso anche per l’attività di formazione. Informazioni sul Programma “Energie per Crescere” e modulo online di candidatura sono disponibili alla pagina https://www.elis.org/enelopenschool/