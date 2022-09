È TUTTO INTORNO A NIEL – IL FONDATORE DI ILIAD XAVIER NIEL HA SGANCIATO 750 MILIONI DI STERILE PER PRENDERSI IL 2,5% DI VODAFONE. UNA MOSSA CHE SEMBRA ANTICIPARE UN PIANO PIU' AMPIO – IL MILIARDARIO FRANCESE, CHE A FEBBRAIO S'ERA VISTO RIFIUTARE UN'OFFERTA DI 11,2 MILIARDI PER VODAFONE ITALIA, POTREBBE TORNARE ALLA CARICA PER PRENDERSI L'ATTIVITÀ ITALIANA. DALLA SUA HA TEMPO E SOLDI. E CON IL CAMBIO DI GOVERNO A PALAZZO CHIGI…

xavier niel

Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Xavier Niel è un imprenditore che non si arrende, e che a dispetto delle cassandre che vedono nero per il settore tlc europeo, continua a investire. Lo ha fatto nel luglio 2021 quando ha pagato un premio del 62% per ritirare una minoranza di Iliad dalla Borsa di Parigi, lo ha ribadito in febbraio offrendo 11,2 miliardi per Vodafone Italia (proposta giudicata non "interessante per gli azionisti"), e ancora ieri puntando 750 milioni di sterile sul 2,5% della capogruppo britannica.

'OFFERTA DI ILIAD A VODAFONE

Niel ha soldi e tempo, mentre Nick Read che dal 2018 guida Vodafone, deve fare i conti con risorse scarse e i tempi stretti delle public company quotate. Niel potrebbe aumentare la sua quota, o magari allearsi con un fondo attivista, come Cevian che aveva fatto capolino nel libro soci a gennaio, per fare pressione su Read e convincerlo a valorizzare le attività poco redditizie.

vittorio colao

Tra queste c'è Vodafone Italia, che presto resterà orfana del ministro Vittorio Colao che, conoscendo bene la situazione delle tlc, in questi mesi si è speso tanto per il settore e per l'innalzamento dei limiti elettromagnetici. Chissà che da azionista, Niel non riesca a convincere Read che è «nel miglior interesse dei soci» Vodafone cedere le attività in Italia.

XAVIER NIEL xavier niel XAVIER NIEL ILIAD FREE XAVIER NIEL xavier niel con la moglie delphine arnault