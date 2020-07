27 lug 2020 12:29

È TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA - NUOVO RECORD STORICO PER IL PREZZO DEL METALLO GIALLO, CHE VOLA A 1940 DOLLARI L’ONCIA - I TIMORI DEL MERCATO SULLA PANDEMIA, LE PREOCCUPAZIONI PER LE TENSIONI TRA USA E CINA E IL TONFO DEI RENDIMENTI DEI BOND DECENNALI AMERICANI HANNO FATTO MIGRARE GLI INVESTITORI VERSO IL BENE RIFUGIO PER ECCELLENZA. CHE HA SUPERATO I MASSIMI RAGGIUNTI 9 ANNI FA…