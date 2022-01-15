business

TIM! TIM! – ENTRO POCHI GIORNI UNICREDIT E INTESA DECIDERANNO SE PARTECIPARE AL FINANZIAMENTO DELL’OPA DI KKR SU TIM. PER IL FONDO AMERICANO SAREBBE UN SEGNALE IMPORTANTE: JP MORGAN, MORGAN STANLEY E CITIBANK STANNO GIÀ SUPPORTANDO L’OPERAZIONE, MA PIÙ ISTITUTI FANNO PARTE DEL DEAL, MENO È PROBABILE CHE ALTRI (CVC) POSSANO FARE UNA CONTROFFENSIVA – KRAVIS È CONVINTO DI PORTARE A CASA LA PARTITA, NONOSTANTE NEGLI ULTIMI GIORNI NON ABBIA RICEVUTO SEGNALI POSITIVI DALLE MOSSE DEL FUTURO AD LABRIOLA