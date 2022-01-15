TWEET-FLASH! – PAOLO MADRON: “VOCI DI UN IMMINENTE USCITA DELL’AD MAURO MORETTI DA PSC, L’AMBIZIOSO QUANTO INDEBITATO GRUPPO DELL’IMPIANTISTICA FINANZIATO ANCHE DA CDP…”-
TWEET-FLASH! – PAOLO MADRON: “VOCI DI UN IMMINENTE USCITA DELL’AD MAURO MORETTI DA PSC, L’AMBIZIOSO QUANTO INDEBITATO GRUPPO DELL’IMPIANTISTICA FINANZIATO ANCHE DA CDP…”-
GENERALI, DIETRO LA COLLINA – CALTAGIRONE SI È DIMESSO DAL CDA PER AVERE LE MANI LIBERE CONTRO DONNET E NAGEL: ORA NON SARÀ PIÙ TENUTO A COMUNICARE EVENTUALI E ULTERIORI ACQUISTI DI AZIONI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 10% - COSÌ I PATTISTI POTRANNO PAREGGIARE (E SUPERARE MEDIOBANCA) SENZA RENDERE CONTO PUBBLICAMENTE – LA CONSOB SEGUE “CON ATTENZIONE” LA VICENDA
TIM! TIM! – ENTRO POCHI GIORNI UNICREDIT E INTESA DECIDERANNO SE PARTECIPARE AL FINANZIAMENTO DELL’OPA DI KKR SU TIM. PER IL FONDO AMERICANO SAREBBE UN SEGNALE IMPORTANTE: JP MORGAN, MORGAN STANLEY E CITIBANK STANNO GIÀ SUPPORTANDO L’OPERAZIONE, MA PIÙ ISTITUTI FANNO PARTE DEL DEAL, MENO È PROBABILE CHE ALTRI (CVC) POSSANO FARE UNA CONTROFFENSIVA – KRAVIS È CONVINTO DI PORTARE A CASA LA PARTITA, NONOSTANTE NEGLI ULTIMI GIORNI NON ABBIA RICEVUTO SEGNALI POSITIVI DALLE MOSSE DEL FUTURO AD LABRIOLA
“AVREMMO DOVUTO SUBITO CHIEDERE SCUSA” – NEL PRIMO VIDEO DA PRESIDENTE DI “EDIZIONE”, ALESSANDRO BENETTON SI TOGLIE SUBITO IL DENTE DEL PONTE MORANDI E FA MEA CULPA: “QUELLA È UNA VICENDA TRAGICA CHE PESERÀ PER SEMPRE. SONO STATI COMMESSI DEGLI ERRORI, ALCUNI MOLTO GRAVI E PRIMA DEL CROLLO, CIOÈ QUANDO SI È SCELTO DI DARE TROPPE DELEGHE ALLE PERSONE SBAGLIATE…” (A CASTELLUCCI SARANNO FISCHIATE LE ORECCHIE…) - VIDEO
GENERALI IN GUERRA – SECONDO “BLOOMBERG” CALTAGIRONE HA CHIESTO A FABRIZIO PALERMO, EX AD DI CDP, DI FARE DA ADVISOR PER LA FORMAZIONE DELLA SUA “POTENZIALE LISTA” PER IL BOARD DI GENERALI (MA DEL VECCHIO LO SA? – CHE SUCCEDERÀ DOPO LE DIMISSIONI DAL CDA? GLI OCCHI SONO PUNTATI SOPRATTUTTO SU ROMOLO BARDIN, BRACCIO AMBIDESTRO DELL’ALTRO PATTISTA LEONARDO DEL VECCHIO: SEGUIRÀ L’ESEMPIO DI “CALTARICCONE”?
AHI, TECH! – TIRA UNA BRUTTA ARIA PER GOOGLE E FACEBOOK: DIVERSI STATI AMERICANI HANNO AVANZATO UN’AZIONE LEGALE CONTRO IL MOTORE DI RICERCA, ACCUSANDO “BIG G” DI AVER STRETTO UN ACCORDO PER MANIPOLARE LE VENDITE DI PUBBLICITÀ. LA CAUSA È DEL DICEMBRE 2020, MA I DETTAGLI SONO NOTI SOLO ORA - COINVOLTO ANCHE ZUCKERBERG. CHE INTANTO RISCHIA DI DOVER SGANCIARE DIVERSI MILIARDI DI RISARCIMENTO NEL REGNO UNITO…