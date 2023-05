29 mag 2023 14:02

TWITTER ESCE DAL CODICE DI CONDOTTA DELL’UNIONE EUROPEA CONTRO LA DISINFORMAZIONE ONLINE: POTREBBE ESSERE IL PRIMO PASSO PER L'ADDIO ALL'EUROPA (CHE E’ SEMPRE STATO CONSIDERATO UN MERCATO SECONDARIO PER IL SOCIAL NETWORK) - D’ALTRONDE SE TWITTER NON S’ADEGUERA’ AL “DIGITAL SERVICE ACT” CHE OBBLIGA LE BIG TECH A NON DIFFONDERE DISINFORMAZIONE, SI E’ AUTOMATICAMENTE FUORI DAI CONFINI EUROPEI…