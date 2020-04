27 apr 2020 19:43

UBI MAIOR, INTESA NON CESSAT – L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI INTESA SANPAOLO HA APPROVATO IL BILANCIO E DATO IL VIA LIBERA ALL’AUMENTO DI CAPITALE DA 2,6 MILIARDI PER L’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU UBI – UTILE NETTO NEL 2019 A 4,2 MILIARDI, IL PIÙ ELEVATO DEGLI ULTIMI 11 ANNI, MA PER I DIVIDENDI SE NE RIPARLA DOPO IL 1 OTTOBRE, PER VIA DEL VIRUS – IN TRE MESI EROGATI 14 MILIARDI DI EURO DI FINANZIAMENTI A FAMIGLIE E IMPRESE