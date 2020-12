LA GUERRA DEL FUMO - ARRIVA UNA MAZZATA SULLE SIGARETTE ELETTRONICHE, DOPO L’AUMENTO DELLE ACCISE SUL TABACCO RISCALDATO - MENTRE PER LE SIGARETTE TRADIZIONALI, IN CUI SI RAGGRUPPANO NICOTINA E COMBUSTIONE, IL TOP DELLA NOCIVITÀ NON CI SARÀ NESSUN AUMENTO - COME MAI? UNA SCELTA INCOMPRENSIBILE SE SI PENSA CHE IN ITALIA LE SIGARETTE HANNO UNA DELLE TASSAZIONI PIÙ BASSE IN EUROPA E PROPRIO DURANTE L’EMERGENZA COVID, 600 MILA PERSONE LE HANNO ABBANDONATE…