25 mag 2023 17:17

È UFFICIALE: CI VOLEVA UN GOVERNO SOVRANISTA PER (S)VENDERE ALITALIA AI TEDESCHI – IL MEF E LUFTHANSA HANNO UFFICIALIZZATO L’ACCORDO PER LA CESSIONE DI UNA QUOTA DI MINORANZA DI “ITA” AI TEDESCHI – L’INVESTIMENTO INIZIALE SARÀ DI 320 MILIONI, PER IL 40% DELLA COMPAGNIA, POI ARRIVERANNO ALTRI 500 PER IL 50%. IL RESTANTE 10% RIMARRÀ AL TESORO – ORA LA PALLA PASSA ALLA CORTE DEI CONTI E POI ALL’UNIONE EUROPEA, CHE DOVRANNO DARE IL VIA LIBERA ALL’OPERAZIONE