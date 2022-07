PRIMA I TEDESCHI! – I MINISTRI DELL’ENERGIA DELL’UE HANNO TROVATO L’ACCORDO SULLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI GAS DEL 15%: IL TUTTO PER AIUTARE LA GERMANIA, CHE RISCHIA DI RIMANERE SENZA ENERGIA SE PUTIN CHIUDE I RUBINETTI – IL COMPROMESSO TROVATO È CHE SARÀ IL CONSIGLIO, E NON LA COMMISSIONE, A DECIDERE SUGLI OBIETTIVI VINCOLANTI. QUINDI POSSIAMO STARE TRANQUILLI, SONO SOLO PAROLE: SI VOTA ALL’UNANIMITÀ E ORBAN SI È GIÀ MESSO DI TRAVERSO – ALLA FINE SI SONO CONVINTI ANCHE GLI SCETTICI, CIOÈ GRECIA E SPAGNA, CHE DURANTE LA CRISI FINANZIARIA INVOCARONO LA SOLIDARIETÀ TEDESCA E RICEVETTERO COME RISPOSTA UNA PERNACCHIA