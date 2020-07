22 lug 2020 16:39

VALZER DI NOMINE INCROCIATE – IN FINCANTIERI, GIUSEPPE BONO HA SCELTO COME NUOVO DIRETTORE GENERALE FABIO GALLIA, EX AD DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E PREDECESSORE DI FABRIZIO PALERMO – IN CDP, PALERMO PESCA IN FINCANTIERI IL DIRETTORE FINANZIARIO, PIERFRANCESCO RAGNI. E NOMINA PAOLO CALCAGNINI A VICE DG, INSIEME AD ALESSANDRO TONETTI