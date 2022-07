I VECCHI, LA MINIERA D’ITALIA - L'INSIEME DI ATTIVITÀ, SERVIZI, PRODOTTI E BENI DI CONSUMO RIVOLTI AGLI OVER 65 VALE UN GIRO D'AFFARI COMPRESO TRA I 323,5 E I 500 MILIARDI DI EURO L’ANNO - IL PATRIMONIO MEDIO DEGLI OVER 65 È PARI A 292MILA EURO, CHE NEL COMPLESSO FANNO OLTRE 4MILA MILIARDI DI RICCHEZZA, IL 41% DI QUELLA DI TUTTI GLI ITALIANI - IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI OVER 65 (L'86,7% VIVE IN CASE DI PROPRIETÀ) RAGGIUNGE QUOTA 2.558 MILIARDI…

Estratto dell’articolo di Francesco Bisozzi per “il Messaggero”

Oggi in Italia la silver economy, ossia l'insieme di attività, servizi, prodotti e beni di consumo rivolti agli over 65, vale il 30 per cento del prodotto interno lordo. Le famiglie con un capofamiglia over 65 sono quelle con meno debiti e i redditi più alti. Il patrimonio medio dei cosiddetti Silver è pari a 292mila euro, che nel complesso fanno oltre 4mila miliardi di ricchezza, il 41% di quella di tutti gli italiani.

Solo il patrimonio immobiliare degli over 65 (l'86,7% vive in case di proprietà) raggiunge quota 2.558 miliardi. Sono questi i numeri che emergono dal Quaderno di approfondimento del Centro studi e ricerche di Itinerari previdenziali, presentato ieri a Montecitorio.

Così il presidente del centro studi Alberto Brambilla: «La silver economy è diventata la terza economia a livello globale, in Italia quasi il 24% della popolazione ha più di 65 anni, parliamo di 14 milioni di persone, che nel 2050 diventeranno 19 milioni», ha spiegato Brambilla. Tra i presenti c'era anche Gian Carlo Blangiardo. Così il presidente dell'Istat: «Avremo 25,5 milioni di over 50 nel 2070». Insomma, si va verso la più grande transizione demografica di tutti i tempi. Solo in Italia la silver economy vanta un giro d'affari compreso tra i 323,5 e i 500 miliardi di euro, vale a dire tra il 20 e il 30 per cento del Pil. […]

[…] Il 42,1% degli over 65 vive in coppia senza figli, i Silver soli sono il 30,5%, quelli in coppia conviventi con i propri figli il 12,8%. […] Oggi ci sono in Italia 17mila persone con almeno 100 anni, fra 30 anni saranno 80 mila, dicono i dati Istat. Le persone con almeno 90 anni sono invece 800 mila. Nel 2070 arriveranno a 2 milioni e 237 mila.