DEL VECCHIO ARZILLO, ARZILLISSIMO! - IL NUOVO SOCIO COL 7% PARTE SUBITO ALL'ATTACCO DI NAGEL: ''MI ASPETTO UN NUOVO PIANO INDUSTRIALE CHE NON BASI I RISULTATI SOLO SU GENERALI E COMPASS, MA PROGETTI UN FUTURO DA BANCA DI INVESTIMENTI''. INSOMMA SECONDO IL CAPO DI LUXOTTICA, I MANAGER STANNO SEDUTI AD ASPETTARE LE CEDOLE E HANNO DIMENTICATO IL MANDATO DI PIAZZETTA CUCCIA

Andrea Greco per “la Repubblica”

L' azionista Leonardo Del Vecchio manda un avviso al management di Mediobanca, alle prese con il piano strategico che presenterà il 12 novembre. «Mi aspetto un nuovo piano industriale che non basi i risultati solo su Generali e Compass, ma progetti un futuro da banca di investimenti, capace di giocare un ruolo da leader in Italia e in Europa e che possa così dare soddisfazione a tutti gli azionisti, Delfin inclusa». La dichiarazione è stata affidata all' agenzia Radiocor. È la prima volta che il magnate dell' occhialeria dice la sua sulla gestione della banca d' affari.

Lo fa a tre settimane dall' assemblea annuale e nel contesto surriscaldato proprio dal suo investimento «di lungo periodo», per «accelerare la creazione di valore» nell' istituto. A Piazza Affari Mediobanca non ha reagito al messaggio, con chiusura a +0,16% a fronte di un +0,6% dell' indice Ftse Mib.

Il ragionamento sviluppato da Del Vecchio, stando a fonti informate, è il seguente. Mediobanca, che nel bilancio al 30 giugno registra 860 milioni di utile netto, deve quasi tutto ai profitti che salgono dalla partecipata Generali (apporto per linea, di 320 milioni) e di Compass nel credito al consumo (336 milioni). Due attività che Del Vecchio considera da holding, esterne rispetto alla funzione di banca di investimento. Le attività originarie, sviluppate dal management guidato dal 2003 dall' ad Alberto Nagel anche su gestioni patrimoniali e risparmio, hanno un apporto ridotto rispetto ai costi di struttura e del personale. Per questo il nuovo socio vorrebbe un segnale forte.

Ma la sparata rischia di cadere nel vuoto. Da anni infatti le principali banche d' affari europee - con attivi e potenze di fuoco ben superiori - hanno disarmato rischi e costi nel ramo banca di investimento, il più esposto alla volatilità dei mercati. Così hanno fatto Ubs, Credit Suisse, Deutsche Bank. La flaccida congiuntura europea e la restrizione della torta italiana rendono sempre meno attraenti le operazioni di capitale e finanza straordinaria (dove pure Mediobanca resta leader nel Paese).

Una nicchia più promettente, specie con l' estensione dei tassi sotto zero, pare il "private investment banking", rivolto a imprenditori piccoli e medi in sinergia con le loro attività personali. I colossi svizzeri, da anni virati sulle gestioni, vi stanno rientrando. Ma Mediobanca risulta già leader in questa strategia in Italia. Mentre le escursioni estere, con aperture di filiali in Europa, da anni si misurano con rivalità e campanilismi, specie in Francia e Germania.

Per tutto questo, e come detto da Nagel presentando i conti a luglio, è probabile che il piano di novembre sarà «in continuità con l' attuale strategia di business». Dando poco ascolto agli auspici di Del Vecchio, salvo un indiretto segnale sui dividendi, che secondo Equita potrebbero salire fino al 60% dell' utile dal 50% attuale.

