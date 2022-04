7 apr 2022 10:52

VEDIAMO SE WASHINGTON CE L’AVRA’ DURO CON PECHINO COSI’ COME CE L’HA CON MOSCA - LA CINA SI OPPONE "CON FORZA" A QUALSIASI FORMA DI SCAMBIO UFFICIALE TRA STATI UNITI E TAIWAN: SE LA SPEAKER DELLA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI, NANCY PELOSI, VISITERÀ TAIPEI IL 10 APRILE (COME PREVISTO) "LA CINA ADOTTERÀ MISURE RISOLUTE E ENERGICHE PER DIFENDERE FERMAMENTE LA SOVRANITÀ NAZIONALE E L'INTEGRITÀ TERRITORIALE E GLI STATI UNITI DOVRANNO ESSERE PIENAMENTE RESPONSABILI DI TUTTE LE CONSEGUENZE"