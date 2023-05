5 mag 2023 16:19

PER VENDERE A MOSCA, PASSIAMO PER PECHINO? - LE ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO LA CINA, A FEBBRAIO 2023, SONO AUMENTATE DEL 131% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO – L’ECONOMISTA ROBIN BROOKS INSTILLA UN DUBBIO SU TWITTER: “CON LE RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI IN RUSSIA, È INEVITABILE CHIEDERSI DOVE VADANO A FINIRE QUESTE MERCI" - STANDO COSÌ LE COSE, COME FARÀ LA MELONI A STRACCIARE L'ACCORDO SULLA VIA DELLA SETA?