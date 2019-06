4 giu 2019 19:10

LA VERITÀ SULLA FUSIONE FCA-RENAULT? SARÀ UNA VENDITA AI FRANCESI – LO STROMBAZZATO MATRIMONIO TRA LE DUE CASE AUTOMOBILISTICHE IN REALTÀ È SBILANCIATO IN PARTENZA – LA RENAULT HA IL VANTAGGIO DI AVERE CAPITALE PUBBLICO E VUOLE LA SEDE DELLA FUTURA SOCIETÀ, NISSAN HA IL BASTONE IN MANO CON I BREVETTI SULLE MACCHINE ELETTRICHE, E ALZERÀ LA POSTA IN GIOCO – E FIAT? COME SEMPRE, È LA SLOT MACHINE DELLA FAMIGLIA AGNELLI, CHE INCASSANO E PORTANO A CASA…