VI PIACE COMPRARE ONLINE? NELLA SETTIMANA DEL "BLACK FRIDAY", C'È UN "TRAVASO" DI 83 MILIONI DI EURO AL GIORNO DAI NEGOZI FISICI AL WEB - DI QUESTI, GLI ACQUISTI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI VALGONO 25 MILIONI AL GIORNO - PER GIOCHI E GIOCATTOLI PER RAGAZZI E BAMBINI 20 MILIONI DI EURO - PER LA TECNOLOGIA E GLI ELETTRODOMESTICI, 15 MILIONI - SPESA MORTACCINA PER I LIBRI: CIRCA 300MILA EURO

GDeF per "il Giornale"

shopping online1

Le restrizioni imposte ai negozi, i mini-lockdown nelle Regioni rosse e arancioni e gli stop nel weekend per gallerie e centri commerciali rendono la vita impossibile alle imprese di vicinato che perdono quote di mercato a favore di chi si è organizzato con l' e-commerce. È quanto ha osservato Fismo-Confesercenti che ha stimato in 83 milioni di euro al giorno il «travaso» di spesa delle famiglie dai negozi fisici al web nella settimana del Black Friday.

In particolare, gli acquisti di abbigliamento e accessori valgono 25 milioni al giorno.

Per giochi e giocattoli per ragazzi e bambini si calcola in 20 milioni di euro il trasferimento verso l' e-commerce ogni giorno, mentre per la tecnologia e gli elettrodomestici lo shift vale 15 milioni al giorno per entrambi i comparti. Per i libri, infine, si spendono circa 300mila euro al giorno sulle piattaforme online.

«Migliaia di negozi - spiega Fabio Tinti, presidente nazionale di Fismo Confesercenti - rischiano di chiudere definitivamente i battenti tra la fine di quest' anno e l' inizio del prossimo, con gravi ripercussioni sull' occupazione e sulla vita di tutti».

SHOPPING ONLINE

Secondo il Codacons più di un regalo di Natale su tre sarà acquistato proprio durante il Black Friday, quando 25 milioni di italiani, il 47% in più rispetto al 2019, approfitteranno delle promozioni.

Infine anche secondo le stime dell' Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, tra oggi e lunedì si spenderanno online circa 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 15% sul 2019. Ecco perché Confcommercio ha lanciato la campagna nazionale «Compro sottocasa perché mi sento a casa». Sul sito Internet dell' associazione guidata da Carlo Sangalli (www.confcommercio.it/comprosottocasa) e sui suoi canali social sono stati pubblicati uno spot, un logo ideato per l' occasione e una vetrofania. L' hashtag scelto per l' iniziativa è #ComproSottoCasa. Un messaggio di speranza per il Natale.