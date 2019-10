VI RICORDATE I CALENDARI DELL'AVVENTO? SE VOLETE FARE UN FIGURONE CON VOSTRA MOGLIE (O LA VOSTRA AMANTE DELL'EST EUROPA) DOVETE DIMENTICARE CIOCCOLATINI E PUPAZZETTI E RECARVI DA TIFFANY: LA GIOIELLERIA NEWYORKESE HA LANCIATO IL REGALO NATALIZIO PER CHI OGNI GIORNO VUOLE APRIRE UNA CASELLINA E TROVARE PIETRE PREZIOSE. IL PREZZO? BEH…

il calendario dell avvento di tiffany

Simona Politini per www.forbes.it

Ma perché aspettare la vigilia di Natale per scartare i regali e non trasformare ogni giorno dell’Avvento in un momento unico da festeggiare insieme alla donna amata? A rendere possibile questo c’ha pensato Tiffany & Co lanciando il calendario dell’Avvento più di lusso al mondo.

In una cassettiera, realizzata dall’artista e illustratore Pat Vale, alta circa un metro che rappresenta in scala lo storico flagship store della maison di gioielli nella Fifth Avenue, dietro ventiquattro sportellini, sono racchiusi altrettanti oggetti preziosi firmati Tiffany, dai gioielli più desiderati a quelli “più da tutti i giorni”, per un valore che varia da 130 a 15mila dollari circa l’uno, ognuno dei quali riposto nella classica scatoletta dall’inconfondibile colore Tiffany Blue.

Ma non è solo il prezzo a rendere così esclusivo questo regalo di Natale ($ 112,000), il calendario dell’Avvento Tiffany & Co sarà disponibile solo in quattro esemplari.

Ecco cosa contiene il lussuoso calendario dell’Avvento Tiffany & Co

tiffany calendario dell avvento

Diamo ora una piccola sbirciata a ciò che è contenuto in questo esclusivo regalo di Natale firmato Tiffany. Aprendo giorno dopo giorno uno degli scomparti ci si sentirà emozionati nel possedere gioielli preziosi quali: il pendente Tiffany T Extra Large Smile in oro rosa 18 carati con diamanti, il bracciale Tiffany HardWear Link in oro rosa 18 carati con diamanti, il pendente chiave Fleur de Lis Tiffany Keys in platino con diamanti su una catena in platino, gli orecchini Tiffany Victoria in platino con diamanti, il bracciale quadrato Tiffany T in oro rosa 18 carati con pavé di diamanti e il nuovo orologio quadrato in acciaio e diamanti Tiffany 1837 Makers.

cosa si trova nel calendario dell avvento di tiffany cosa si trova nel calendario dell avvento di tiffany cosa si trova nel calendario dell avvento di tiffany 4 cosa si trova nel calendario dell avvento di tiffany 3 cosa si trova nel calendario dell avvento di tiffany 6