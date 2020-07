IL VIRUS AMMAZZA-LUSSO – ARRIVANO I DATI DELLE SEMESTRALI HORROR DEI GRANDI MARCHI DI MODA: MONCLER PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA CHIUDE IN ROSSO. L’UTILE DI LVMH TRACOLLA DEL’84% , MA A GIUGNO RISALGONO LE VENDITE IN CINA - IL MARCHIO DI PIUMINI PUNTA TUTTO SULL’ONLINE E GESTIRÀ DIRETTAMENTE L’E-COMMERCE, CON TANTI SALUTI A YOOX-NET-A-PORTER…

Da “il Giornale”

Moncler punta sulle vendite via Internet per contrastare lo scenario negativo causato dall' emergenza Covid. La maison, guidata dal presidente e ad Remo Ruffini, ha infatti deciso di gestire direttamente il business online terminando la partnership con Yoox-Net-à-porter.

La semestrale Moncler ha evidenziato ricavi consolidati pari a 403,3 milioni (-29% annuo a tassi di cambio costanti. La società ha evidenziato «la crescita a doppia cifra nel secondo trimestre in Cina continentale e nel canale online». Il risultato finale è in rosso, ed è la prima volta nella sua storia, per 31,6 milioni rispetto all' utile di 70 milioni del primo semestre 2019.

Quanto all' online Ruffini ha annunciato che «presto offriremo - ha detto- un nuovo concept di piattaforma in cui l' esperienza sarà al centro di una customer journey sempre più personalizzata». L' azienda punta a raddoppiare il peso del business sul canale online nei prossimi tre anni. L' implementazione sarà graduale per area geografica: partirà da ottobre 2020 negli Stati Uniti e in Canada e terminerà nel 2021. Moncler rileva, infine, che le discussioni aperte con i locatori dei negozi per la rinegoziazione degli affitti «danno segnali incoraggianti» –

Chairman and CEO Bernard Arnault on LVMH

Anche il colosso del lusso Lvmh (Louis Vuitton), che in Italia possiede tra l' altro Bulgari, Acqua di Parma e Loro Piana, ha presentato i conti semestrali chiusi con un utile di 522 milioni (-84% rispetto allo stesso periodo del 2019). I ricavi sono scesi del 27% a 18,4 miliardi di euro (-28% a livello organico). Anche Lvmh ha visto, da giugno una risalita delle vendite in Cina.

