VISCO ALL’ORECCHIO – IL GOVERNATORE USCENTE DI BANKITALIA TORNA AD AVVERTIRE CHRISTINE LAGARDE E METTE IN GUARDIA DAI RISCHI DI UNA STRETTA MONETARIA PROLUNGATA: “PER FRENARE L’INFLAZIONE NON CREDO CI SIA BISOGNO DI UNA RECESSIONE. SUI TASSI BISOGNA ESSERE CAUTI” – “LA BUONA NOTIZIA È CHE IL TASSO DI INFLAZIONE È SCESO NEGLI ULTII MESI E PUÒ SCENDERE ANCHE PIÙ VELOCEMENTE DI QUANTO PREVISTO DALLA BCE…”

CHRISTINE LAGARDE IGNAZIO VISCO

VISCO, 'PER FRENARE L'INFLAZIONE NON SERVE UNA RECESSIONE'

(ANSA) - Per frenare inflazione in Europa "non credo ci sia bisogno di una recessione, possiamo farlo" senza provocarla. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervistato da Bloomberg tv al G20 in India. Il governatore ha ribadito la necessità di decidere a ogni riunione della Bce sui tassi "basandosi sui dati" e di "esser cauti" per soppesare sia i rischi di non essere incisivi contro la crescita dei prezzi sia di fare di più con conseguenze sulla "stabilità finanziaria".

LAGARDALAND - MEME BY EMILIANO CARLI

VISCO, 'L'INFLAZIONE RALLENTA MA QUELLA DI FONDO È OSTINATA'

(ANSA) - "La buona notizia è che il tasso di inflazione è sceso negli ultimi mesi, anche in Italia, e può scendere anche più velocemente di quanto previsto dalla Bce il mese scorso visto che i prezzi dell'energia stanno continuando a calare". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervistato da Bloomberg tv al G20 secondo cui "tuttavia l'inflazione di fondo (core, ovvero quella non dovuta a shock temporanei come appunto l'energia) si sta mostrando ancora ostinata"

FABIO PANETTA CHRISTINE LAGARDE