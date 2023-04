AHI-PHONE! - IL 2023 È UN ANNO NERO PER GLI SMARTPHONE: LE VENDITE SONO CALATE DEL 12% RISPETTO ALL'ANNO SCORSO - SAMSUNG TORNA PRIMA IN CLASSIFICA PER QUOTA DI MERCATO GLOBALE, SUPERANDO APPLE (CHE È SCESA DAL 25 AL 21%) - TRA AUMENTO DEI PREZZI E CRISI DELLE MATERIE PRIME, LA GENTE HA CAPITO CHE NON CONVIENE CAMBIARE IL TELEFONINO COME LE MUTANDE - GLI UNICI DISPOSITIVI CHE MOVIMENTANO UN PO' IL MERCATO SONO…