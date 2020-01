VOGLIA DI GIGA – PRONTI, VIA: ARRIVANO LE PRIME “OFFERTE” PER IL 5G, MA SIAMO SICURI CHE CONVIENE SPENDERE 30 EURO AL MESE ORA OPPURE È MEGLIO ASPETTARE CHE LA RETE SIA IMPLEMENTATA DEFINITIVAMENTE? – TIM E VODAFONE PUNTANO SUI CLIENTI PREMIUM E FANNO LA GUERRA A ILIAD CON LE LORO LOW COST (CHE A DIFFERENZA DEI FRANCESI HANNO UNA RETE DECENTE): LA MAPPA DEGLI ABBONAMENTI PIÙ CONVENIENTI…

Maddalena Camera per “il Giornale”

tim 5g

Nuova guerra dei prezzi per i gestori delle tlc mobili. Ma, con l' arrivo del 5G, la prospettiva cambia. A pesare sulla scelta del gestore infatti non è solo la scelta delle tariffe più convenienti, ma anche i servizi, i giga concessi e la velocità di navigazione. Le nuove celle di rete 5G garantiscono, infatti, velocità teoriche di picco pari a 20 Gigabit/secondo (Gbps) in download e 10 Gbps in upload. Tale banda andrà poi suddivisa tra i vari utenti che si collegheranno alla cella stessa.

5g 1

Per ogni singolo utente, la velocità di navigazione dovrà aggirarsi, invece, intorno ai 100 Mbps in download e 50 Mbps, un sostanziale upgrade rispetto alle velocità effettive delle reti 4G. Il confronto tra reti 5G e 4G si articola anche su altri aspetti tecnici. Oltre alla velocità la latenza, decisamente inferiore rispetto agli standard attuali.

VODAFONE 5G 1

L' obiettivo, infatti, è di passare dai circa 20 millisecondi attuali ad appena 1 millisecondo. In questo modo, i tempi di risposta diventano praticamente nulli. Insomma un vantaggio chiaro anche se, al momento, interessante solo per applicazioni business. Nelle industrie, ad esempio, con linee di produzione avanzate che già lavorano su reti 5G ma anche a livello di servizi sanitari con applicazioni salvavita.

iliad

Certo scaricare un film di due ore in un battito di ciglia o poter videogiocare online sulla rete mobile senza latenza ha il suo fascino ma per un bacino ancora ristretto di utenti. In realtà solo Tim e Vodafone hanno offerte 5G, anche perché sono i gestori che più hanno speso per l' asta frequenze, 2,5 miliardi ciascuno, e hanno anche deciso di realizzare una società unica per la gestione della rete 5G. Le offerte dei due gestori sul 5G puntano ad offrire un servizio di qualità. Si parte infatti dai 14,99 euro al mese per chiamate illimitate e 60 giga di traffico per Tim Young (riservata però solo agli under 30).

lo spot di tim per il 5g 4

Vodafone punta sui giga di traffico illimitati partendo da 26,99 al mese per finire ai 39,99 euro al mese per una superofferta che comprende giga illimitati, chiamate dall' Italia all' estero per 1000 minuti, roaming extra Ue e smartphone Samsung 5G Galaxy S10 con contributo da 199 euro incluso. Tim Advance 5G costa invece 29,99 euro al mese per 50 giga di traffico con il servizio giga first class, che vuol dire avere la massima capacità di rete anche in luoghi affollati.

lo spot di tim per il 5g 5

iliad sim

Mentre con Advance Top 5G ( con roaming extra Ue) il costo sale a 49,99 al mese per 100 Giga di traffico e smartphone incluso allo stesso prezzo di Vodafone (contributo di 199 euro). Accanto alle tariffe 5G ci sono quelle a prezzi stracciati che però Tim e Vodafone non offrono più in maniera diretta ma tramite i loro gestori low cost Kena e ho.mobile. Insomma, una precisa scelta di campo per poter competere sui prezzi con Iliad, il gestore francese che ha indubbiamente generato una vera rivoluzione sul fronte delle tariffe e dei giga compresi nell' offerta che, nel giro di un anno, sono passati da 10 a 70.

VODAFONE 5G

iliad presentazione benedetto levi

L' ultima tariffa di Iliad infatti prevede 5,99 euro al mese per chiamate e sms illimitati e 50 giga di internet al mese. Kena e ho.mobile, pur di riuscire a strappare clienti a Iliad, a Poste mobile (che è il maggior operatore virtuale presente in Italia con circa 4 milioni di clienti) e agli altri operatori virtuali sono disposti a fare ancora meglio ossia 5,99 euro al mese per chiamate e sms illimitati e 70 giga di internet. La concorrenza sul prezzo è tale che Poste mobile ha reagito mettendo sul piatto una tariffa a 4,99 euro al mese facendo però scendere i giga concessi a 10.

lo spot di tim per il 5g 1 iliad

Certo, poi ci sono le offerte senza passaggi tra gestori. Oltre a quella, molto trasparente di Iliad, che sta lavorando per realizzare una rete propria ma che al momento è ancora per larga parte in roaming sulla rete di Wind Tre, Kena e ho.mobile propongono offerte a 13,99 al mese (sempre per 70 gb). Ovviamente anche Tim e Vodafone hanno offerte di vario genere dedicate a precise fasce sociali come i giovani e gli anziani. Mentre WindTre propone 60 giga (diventati 100 con una speciale promozione) con chiamate e sms illimitati a 11,99 euro al mese.

5g iliad offerta

Wind propone anche un' altra tariffa, All Digital, sulla sua rete 4,5G, veloce più di quella 4G ma non come quella 5G, con 40 Gb di Internet e ovviamente chiamate e sms illimitati a 14,99 euro al mese. E poi c' è Fastweb, che è operatore virtuale su rete Wind Tre. L' offerta è di 9,99 euro al mese per 30 Gb di Internet chiamate e 100 sms. In più ci sono chiamate gratuite verso 60 destinazioni internazionali, ma solo su numeri fissi. La particolarità è che , essendo Fastweb posseduta da Swisscom, la tariffa include anche la Svizzera nel roaming gratuito previsto per i Paesi Ue. Insomma, un vantaggio se si va in quel paese.

lo spot di tim per il 5g 3