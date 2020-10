30 ott 2020 12:49

VOI ASPETTATE I PACCHI E BEZOS SI FA UN PACCO DI SOLDI! – TERZO TRIMESTRE DA RECORD PER AMAZON: GRAZIE ALL’IMPENNATA DELL’E-COMMERCE E DELLO SMART WORKING, L’UTILE NETTO È TRIPLICATO A 6,3 MILIARDI DI DOLLARI MENTRE I RICAVI SONO IN AUMENTO DEL 37% A 96,1 MILIARDI DI DOLLARI, PROPRIO PER EFFETTO DELLA PANDEMIA - L’UTILE PER AZIONE SI È ATTESTATO A 12,37 DOLLARI, BEN AL DI SOPRA DEI 7,4 DOLLARI PREVISTI DAGLI ANALISTI…