ACCA NISSAN È FESS – LA FUGA DI CARLOS GHOSN POTREBBE ESSERE UN CASINO PER L’ALLENZA RENAULT-NISSAN. I GIAPPONESI NON HANNO GRADITO LE PAROLE DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA FRANCESE, CHE HA APERTAMENTE DETTO CHE NON ESTRADERÀ L’EX AD SE ANDASSE IN FRANCIA - E ALL’ORIZZONTE POTREBBE ESSERCI UN DIVORZIO, VISTO CHE L’ALLEANZA CON RENAULT È SEMPRE STATA INDIGESTA A TOKYO. NON A CASO NISSAN FECE DI TUTTO PER BOICOTTARE IL POSSIBILE ACCORDO CON FCA (AGLI AGNELLI È ANDATA DI LUSSO…)