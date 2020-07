DIPARTITE IVA - I COMMERCIALISTI LANCIANO L’ALLARME: “COMMERCIANTI E ARTIGIANI NON RIESCONO A PAGARE LE TASSE. UN RINVIO AL 30 SETTEMBRE È NECESSARIO, LO IMPONE IL BUONSENSO. IL GOVERNO NON PUÒ PENSARE SOLO A INCASSARE” - LA SCADENZA DI LUNEDÌ PER UNA LUNGA SERIE DI ADEMPIMENTI FISCALI RISCHIA DI METTERE IN GINOCCHIO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PICCOLI IMPRENDITORI, GIÀ DURAMENTE PROVATI DAI MESI DI INATTIVITÀ FORZATA DEL LOCKDOWN…