5 feb 2020 20:00

VOLEMOSE BENE, MA A DISTANZA - UN MIGLIAIO DI COMPRATORI, GIORNALISTI E ADDETTI DEL SETTORE CINESI NON POTRANNO ESSERE PRESENTI ALLA MILANO FASHION WEEK A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS: PER LORO LA CAMERA DELLA MODA HA LANCIATO “CHINA WE ARE WITH YOU”, PER PERMETTERE LORO DI ASSISTERE A TUTTE LE SFILATE, DI VEDERE INTERVISTE, BACKSTAGE E ANCHE INTERAGIRE – IL RISCHIO E’…