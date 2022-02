VOLEVA FARE BENEFICENZA CON I DOLLARI DEL MARITO, ORA CHE I SOLDI SONO SUOI...STOCAZZO! - DOPO IL DIVORZIO MELINDA, EX MOGLIE DI BILL GATES, HA DECISO DI NON DONARE PIÙ LA MAGGIOR PARTE DELLA SUA RICCHEZZA, STIMATA IN 11,4 MILIARDI DI DOLLARI, NELL'ORGANIZZAZIONE FILANTROPICA CHE HA FONDATO CON L'EX MARITO - "MI IMPEGNO A FARE DI PIÙ CHE FIRMARE ASSEGNI, MA DEDICO ANCHE IL MIO TEMPO, LE MIE ENERGIE E I MIEI SFORZI AL LAVORO PER COMBATTERE LA POVERTÀ E PROMUOVERE L'UGUAGLIANZA"

Dopo il divorzio da mister Microsoft, Melinda French Gates ha deciso di non donare più la maggior parte della sua ricchezza, stimata in 11,4 miliardi di dollari, alla Bill and Melinda Gates Foundation, l'organizzazione filantropica che ha fondato con l'ex marito.

Secondo il Wall Street Journal, la ex moglie di Bill Gates prevede ancora di distribuire gran parte della sua fortuna attraverso iniziative filantropiche, ma in gran parte al di fuori della Gates Foundation.

"Riconosco l'assurdità di tanta ricchezza concentrata nelle mani di una sola persona, e credo che l'unica cosa responsabile da fare con una fortuna di queste dimensioni sia darla via nel modo più ponderato e di impatto possibile", ha affermato la filantropa texana.

"È importante riconoscere che regalare soldi di cui la tua famiglia non avrà mai bisogno non è un atto particolarmente nobile - ha proseguito Melinda - Non c'è dubbio nella mia mente che il vero standard di generosità è fissato dalle persone che danno anche quando significa farne a meno".

Ecco perché, ha detto ancora, "mi impegno a fare di più che firmare assegni, ma dedico anche il mio tempo, le mie energie e i miei sforzi al lavoro per combattere la povertà e promuovere l'uguaglianza - per le donne, le ragazze e altri gruppi emarginati - negli Stati Uniti e in tutto il mondo".

