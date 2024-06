VOLKSWAGEN PROVA LA SGOMMATA GREEN – IL GRUPPO TEDESCO INVESTE 5 MILIARDI DI DOLLARI NELLA SOCIETÀ STATUNITENSE DI VEICOLI A BATTERIA RIVIAN, IL POTENZIALE RIVALE DELLA TESLA – LA CASA DI WOLFSBURG DEVE RIDURRE I RITARDI NEL CAMPO DELLE VETTURE ELETTRICHE, SOPRATTUTTO DAL PUNTO DI VISTA DEL SOFTWARE – TRAMONTA COSÌ L'IPOTESI DI UNA PIATTAFORMA ELETTRICE TUTTA EUROPEA TRA RENAULT E VW…

Nozze che uniscono le due sponde dell’Atlantico e scombinano la situazione nel segno della transizione verso l’auto elettrica. Il gruppo Volkswagen investirà 5 miliardi di dollari nella società statunitense di veicoli a batteria Rivian, il potenziale rivale della Tesla. […]

L’obiettivo è ridurre, sul fronte europeo, le debolezze industriali della casa di Wolfsburg nel campo della mobilità elettrica, soprattutto dal punto di vista del software. L’accesso ai sistemi messi a punto dalla casa di Irvine, in California, dovrebbe ridare slancio a Volkswagen.

Dall’altra parte dell’Oceano il vantaggio di Rivian è soprattutto finanziario. La situazione è difficile per la società fondata nel 2009 da Robert “RJ” Scaringe e il sostegno tedesco risulta fondamentale in questo momento. Nel primo trimestre del 2024 ha perso più di 1,4 miliardi di dollari: in pratica oltre 38.000 dollari per veicolo realizzato. […]

Rivian, oltre al denaro che servirà a terminare lo stabilimento in Georgia, trarrebbe un vantaggio dalla competenza produttiva di una casa automobilistica che produce quasi 10 milioni di veicoli all’anno, posizionandosi subito dietro Toyota a livello globale. Per gli analisti la società, tra le start up della mobilità elettrica in Usa, è l’unica, oltre a Tesla, che può svilupparsi.

Il gruppo guidato da Oliver Blume investirà subito un miliardo di dollari in Rivian. Sarà poi creata una joint venture «per realizzare un’architettura elettrica-elettronica di prossima generazione congiunta». Passaggio che permetterà ai tedeschi, varata la partnership, di accedere alla tecnologia Rivian per tutti i marchi e veicoli.

Le nozze mettono la parola fine alla possibilità che nasca una piattaforma europea: già a maggio i colloqui per realizzare un veicolo low cost a batteria tra Renault e Volkswagen si era interrotti. Blume e Scaringe hanno scelta di unire le forze. [...]

