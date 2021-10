13 ott 2021 16:18

PER UNA VOLTA CE L'ABBIAMO PIÙ GROSSO DEGLI ALTRI, IL PIL - L'ITALIA È IN CONTROTENDENZA ECONOMICA, MA IN SENSO POSITIVO: IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE HA AUMENTATO LE STIME SULLA CRESCITA DEL NOSTRO PAESE RIVEDENDOLE AL 5,9%, MENTRE HA RIDOTTO QUELLE SULLA RIPRESA MONDIALE - ANCHE IL DEBITO DOVREBBE CALARE AL 154,8%, COL DEFICIT AL 10,2%. MA NON C'E' DA FESTEGGIARE: LA DISOCCUPAZIONE SALIRÀ QUEST'ANNO AL 10,3%, E NEL 2022 ALL'11,6%...