30 dic 2022 15:05

WAR STREET! – IL 2022 PER I LISTINI DI BORSA AMERICANI È STATO L’ANNO PEGGIORE DAL 2008, QUANDO CI FU LA CRISI FINANZIARIA PARTITA DALLO SCOPPIO DELLA BOLLA DEI MUTUI SUBPRIME. TRA LA POLITICA RESTRITTIVA DELLA FED E LA GUERRA IN UCRAINA, GLI ULTIMI 12 MESI SONO STATI DA HORROR. CHIEDERE, PER CREDERE, A MUSK E AGLI ALTRI MILIARDARI TECH, CHE HANNO BRUCIATO CENTINAIA DI MILIARDI…