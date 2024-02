21 feb 2024 15:01

XI, COME SI CAMBIA PER NON MORIRE – ADDIO ECONOMIA DI STATO, LA CINA STA METTENDO A PUNTO UNA LEGGE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO, DOPO ANNI DI VINCOLI ALLE IMPRESE NON PUBBLICHE – PECHINO FA SAPERE CHE LA NORMA GARANTIRA’ “LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ E GLI INTERESSI DEGLI IMPRENDITORI” – UNA MOSSA PER TENTARE DI RILANCIARE LA FIDUCIA E GLI INVESTIMENTI, DOPO I PESSIMI DATI ECONOMICI DEGLI ULTIMI MESI...