XI JINPING STA MANDANDO IN MALORA APPLE – L’AZIENDA DI CUPERTINO HA PERSO L’1,59% A WALL STREET DOPO CHE LE RIGIDISSIME MISURE ANTI-COVID CINESI HANNO RALLENTATO LA PRODUZIONE DI IPHONE 14 NELLA FABBRICA “FOXCONN” A ZHENGZHOU – SI STIMA CHE APPLE, PER COLPA DEI FOCOLAI CHE HANNO COINVOLTO LO STABILIMENTO, PRODURRÀ 3 MILIONI DI IPHONE IN MENO RISPETTO A QUELLI STIMATI ALLUNGANDO I TEMPI DI CONSEGNA...

foxconn zhengzhou 3

1 - APPLE: TEMPI DI ATTESI PIÙ LUNGHI PER I NUOVI IPHONE

(ANSA) - Apple ha ammesso che la produzione dello stabilimento di assemblaggio d iPhone 14 Pro a Zhengzhou, il più grande al mondo nella provincia cinese dell'Henan, è stata duramente colpita dalle restrizioni contro il Covid-19.

foxconn zhengzhou 1

"La struttura (che è della taiwanese Foxconn) sta attualmente operando a capacità significativamente ridotta", ha affermato la società di Cupertino in una nota. Con l'avvicinarsi della stagione degli acquisti di fine anno, Apple ha chiarito di aspettarsi spedizioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max inferiori rispetto a quanto previsto e che i clienti dovranno aspettare più a lungo per ottenere i nuovi modelli.

foxconn zhengzhou

Apple ha avvertito che i clienti avrebbero dovuto affrontare tempi di attesa più lunghi per gli iPhone con l'avvicinarsi delle festività di fine anno, dopo che le restrizioni del Covid nella Cina centrale hanno influito negativamente sulla produzione nella più grande fabbrica del mondo che produce lo smartphone.

foxconn zhengzhou 2

Foxconn, il principale contractor dell'elettronica al mondo, sta lottando da alcune settimane con i focolai nel suo impianto di Zhengzhou, nell'Henan, nota anche come 'iPhone City', per l'enorme quantità di smartphone della società di Cupertino prodotti. "Le restrizioni per il Covid-19 hanno temporaneamente avuto un impatto sulla struttura di assemblaggio principale di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max situata a Zhengzhou, in Cina - ha affermato Apple -. La struttura sta attualmente operando a capacità significativamente ridotta".

hon hai foxconn

Nonostante la forte domanda di prodotti Apple prima delle festività di fine anno, "ora ci aspettiamo spedizioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max inferiori rispetto a quanto previsto in precedenza. I clienti sperimenteranno tempi di attesa più lunghi per ricevere i loro nuovi prodotti".

stabilimento foxconn dove si costruiscono gli iphone

Foxconn è il più grande datore di lavoro del settore privato in Cina, con oltre un milione di dipendenti in tutto il Paese in circa 30 fabbriche e istituti di ricerca. Ma Zhengzhou è il fiore all'occhiello dell'azienda taiwanese, che sforna la maggior parte degli iPhone prodotti ogni anno nel mondo. Mercoledì le autorità locali hanno bloccato l'area circostante la fabbrica, ma non prima che fossero emerse segnalazioni di mancanza di cure mediche adeguate nello stabilimento.

il dormitorio della fabbrica foxconn di hengyang

2 - APPLE: CEDE L'1,59% A WALL STREET CON RITARDI IPHONE IN CINA

(ANSA) - L'Apple frena a Wall Street nei primi minuti di contrattazioni dove cede l'1,59%, a 136,18 dollari, in scia dei tempi più lunghi di attesa per i nuovi iPhone. Le rigide restrizioni per il Covid-19 "hanno temporaneamente avuto un impatto sulla struttura di assemblaggio principale di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max situata a Zhengzhou, in Cina", ha spiegato la società di Cupertino nella notte. La struttura, che è della taiwanese Foxconn, "sta attualmente operando a capacità significativamente ridotta".

un'operaia di foxconn

3 - APPLE: STAMPA, PRODURRÀ 3 MILIONI IN MENO SI NUOVI IPHONE

(ANSA) - Apple dovrebbe produrre quest'anno 3 milioni di iPhone 14 in meno rispetto a quanto previsti inizialmente. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Apple e i suoi fornitori prevedono di produrre 87 milioni di iPhone rispetto al target iniziale di 90 milioni. La riduzione è legata alla domanda debole di iPhone 14 e 14 Plus.

TIM COOK FA VISITA ALLA FABBRICA FOXCONN IN CINA