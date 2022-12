ZITTI E MUTUO! – NONOSTANTE L'AUMENTO DEI TASSI DI INTERESSE LE FAMIGLIE, COMPLICI I RINCARI DELLE BOLLETTE E DEL CIBO, SONO COSTRETTE AD ANDARE IN BANCA PER CHIEDERE DEI PRESTITI PER COPRIRE LE SPESE CORRENTI E SBARCARE IL LUNARIO - IN ITALIA NEL 2022 LE DOMANDE DI MUTUO SONO DECOLLATE: NEI PRIMI DIECI MESI SONO STATI FINANZIATI 40 MILIARDI DI EURO (+13% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO)....

Giuliano Balestreri per “la Stampa”

L'aumento dei tassi d'interesse non ferma la domanda di prestiti a ottobre. Anche perché le famiglie italiane sono strette tra la corsa dei prezzi alimentata dal caro energia e dalle bollette, sempre più difficili da pagare. «Siamo di fronte alla stessa dinamica a cui abbiamo assistito durante i mesi più duri del Covid. I consumatori si indebitano perché hanno bisogno di liquidità e chiedono nuovi finanziamenti per consolidare debiti pregressi» spiega Alessio Santarelli, direttore generale del gruppo MutuiOnline, che poi aggiunge: «Come nel 2020 si chiedono prestiti per le spese correnti, in particolare per le bollette. Una finalità che piace meno alle banche e per questo si fatica di più a chiudere le operazioni».

Come a dire che le domande di prestiti sono molto più alte di quelle certificate dai dati Assofin per i primi dieci mesi del 2022 con oltre 40 miliardi di euro finanziati tra prestiti personali, finalizzati e non, linee di credito rateali e cessioni del quinto, e una crescita del 13% su base annua. L'osservatorio PrestitiOnline.it evidenzia una leggera crescita dei tassi ad ottobre con probabili aumenti più significativi entro la fine dell'anno. «Ipotizzando - si legge nell'Osservatorio - che i tassi medi di prestiti personali e cessioni del quinto recepiscano per intero l'aumento di 125 punti base luglio e settembre, i tassi medi finalizzati all'acquisto rateale nel terzo trimestre sfioreranno l'11%, mentre quelli per la cessione del quinto arriveranno quasi al 9%».

Il finanziamento per la liquidità costa in media il 6,87%, ma continua a essere il più richiesto e nel quarto trimestre dell'anno è arrivato a superare il 28% delle richieste: le domande per comprare un'auto usata si fermano al 19% e quelle per ristrutturare casa al 15,7%. La durata media del finanziamento per i prestiti personali supera leggermente i 5 anni e mezzo, in rialzo rispetto ai trimestri precedenti, ma sempre lontano dalla media delle cessioni del quinto che superano gli otto anni e se l'importo medio dei primi è di circa 11.200 euro è quasi il doppio per le cessioni che sfiorano i 21.000 euro.

Con una crescita costante dei dipendenti privati, arrivati al 62,9% dei richiedenti: a conferma che gli stipendi non bastano più a far fronte alla situazione economica del Paese. «La cessione del quinto - prosegue Santarelli - è molto più conveniente per i consumatori, soprattutto in questa fase di aumento dei tassi. Certo, in valori assoluti, la stretta monetaria sui finanziamenti personali non ha lo stesso impatto che ha sui mutui ipotecari, ma iniziamo a vedere una riduzione dei tassi di chiusura.

Ovvero aumentano le persone che chiedono un finanziamento, ma non lo ricevono». Certo la cessione del quinto si porta dietro lo stigma dei finanziamenti per i protestati e tanti hanno una sorta di remora morale nell'informare il datore di lavoro, «ma si tratta di uno strumento destinato a crescere, soprattutto se le banche inizieranno a chiudere i rubinetti del credito. La cessione del quinto, invece, è garantita dalla busta paga e dal Tfr».

