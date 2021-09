7 set 2021 12:36

CORRERE SUL TAPIS ROULANT IN PALESTRA VI ANNOIA? GIOCATE AI VIDEOGAME! - UNO STUDIO HA RIVELATO CHE I VIDEOGIOCHI AIUTANO A PERDERE PESO! UNA SESSIONE DA DUE ORE FA BRUCIARE CIRCA 420 CALORIE AGLI UOMINI E 470 ALLE DONNE, L’EQUIVALENTE DI CIRCA 1000 ADDOMINALI – I “GAMERS” AVREBBERO ANCHE IL 21% DI POSSIBILITÀ DI AVERE UN PESO CORPOREO PIÙ SANO RISPETTO AI NON GIOCATORI E IN MEDIA BEVONO E FUMANO DI MENO – SARÀ VERO? QUALCHE DUBBIO VIENE, VISTO CHE LA RICERCA È STATA REALIZZATA DA UNA PIATTAFORMA DI...