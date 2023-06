DAGOGAMES BY FEDERICO ERCOLE - LA TARDA PRIMAVERA DEI GRANDI EVENTI VIDEOLUDICI SAREBBE STATA ASSAI TEDIOSA, SE NON FOSSE TRASCORSA IERI LA CONFERENZA DI MICROSOFT CON LA SUA SORPRENDENTE RITMICA DELLO STUPORE CONTINUO, TANTO DA SEMBRARE UNO SHOW PLAYSTATION DEI “BEI TEMPI” MENTRE QUELLO DI SONY È PARSO PURTROPPO UNO DI XBOX DEI “TEMPI BRUTTI”. ECCO I TITOLI PIÙ PROMETTENTI ANNUNCIATI O RIBADITI… - VIDEO

Federico Ercole per Dagospia

starfield 3

I giochi spettacolari e commerciali dell’industria del videogioco, eventi che alimentano le speranze e il desiderio del pubblico, si sono conclusi (salvo qualche ventura appendice) con la “vittoria” di Xbox. Lo spettacolo messo in scena ieri sera è stato sorprendente, un ricordo degli antichi fasti delle conferenze più riuscite dell’estinto E3 di Los Angeles, una serie raramente interrotta di cose presumibilmente belle e interessanti non troppo lungi dal realizzarsi in un’imminente pubblicazione, opere di vario genere quasi sempre incluse con l’abbonamento Game Pass dal giorno di lancio. E ci sono state tantissime cose giapponesi, tanto che lo show di Microsoft sembrava quasi uno show di Sony dei tempi che furono, mentre viceversa quello di Sony uno show di Microsoft.

yakuza like a dragon gaiden the man who erased his name. 1

La sfida estiva a base di annunci e rivelazioni è cominciata poco più di due settimane fa proprio con Sony Playstation , un evento così poco affascinante con il suo eccesso di videogame-servizio multiplayer cooperativi o competitivi (alcuni bruttissimi come lo pseudo Splatoon, Foamstar) che ha inghiottito nella sua anonima palude di noia opere clamorose almeno in maniera ipotetica, come Dragon’s Dogma 2, Sword of the Sea, Alan Wake II e persino il nuovo, forse bellissimo, Spiderman.

persona 5 tactica 2

Allo show di Sony è stato mostrato, con un trailer così poco ispirato, anche il remake di quell’opera d’arte mimetica che è Metal Gear Solid Snake Eater, così difficile da pensare senza il suo inventore Kojima e lo stile artistico di Shinkawa; un videogame che anche se rifatto identico all’originale con l’ausilio delle nuove tecnologie potrebbe collassare su se stesso solo per un dettaglio fuori posto, un’inquadratura sbagliata o una parola confusa.

metaphor refantazio 1

Giovedì scorso è stato invece il turno del Summer Game Fest, ennesimo baraccone (in un’accezione non dispregiativa ma realistica) di Geoff Keighley.

Si è trattato di uno spettacolo troppo prolungato, insipiente anche questo nella gestione della dialettica emozionale con lo spettatore-giocatore che ha reso poco interessante anche l’attesissimo Baldur’s Gate III, uno spettacolo salvato proprio sulla fine da un’esaltante e bellissimo annuncio “fantasiosamente finale”. Inoltre vedere un maestro della visione come John Carpenter coinvolto in un’opera così apparentemente insulsa come Toxic Commado è stato doloroso, poi chissà magari sarà magnifico, ma...

lies of p 4

Non c’è stata Nintendo, che si sta comunque godendo gli allori di Legend of Zelda Tears of the Kingdom, un capolavoro che con la sua avventurosa magnificenza sembra porre un velo di grigiore su qualsiasi altro gioco venturo. Ecco tuttavia i videogame che più hanno destato stupore in questi giorni di celebrazione del medium.

final fantasy vii rebirth. 3

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Durante i primi mesi del 2024 arriverà finalmente la seconda parte del remake-variazione del leggendario Final Fantasy VII. Vedere di nuovo Cloud, Aerith, Red XIII, Barret, Sephiroth e compagnia buona, ambigua e cattiva in un contesto così familiare quanto alieno è risultato persino commovente. E se la storia sarà mutata non importa, che sia giunto il momento di cambiare un infausto destino? O che il nuovo dramma nasca propio da un’impossibile, straziante tentativo di sconfiggere il fato?

STARFIELD

starfield 4

Il fantascientifico Starfield si mostra nel suo alieno, spaziale splendore. L’opera di Bethesda potrebbe rivelarsi il nuovo paradigma di una space-opera interattiva e il suo fascino spaziale e avventuroso appare ora innegabile. Manca poco, questo “mostro” immenso dallo spazio profondo sarà disponibile a settembre, da subito su Game Pass. Potrebbe essere la realizzazione di un sogno sci-fi, l’attuazione della volontà di un’esistenza parallela condotta per altri mondi ontani e lontanissimi.

PERSONAE

persona 5 tactica 1

La serie di giochi di ruolo giapponesi e horror-psicanalitici di Atlus si espande con il remake del terzo notevole episodio e del nuovo Persona 5 Tactica, strategico a turni di indubbio fascino; entrambi saranno disponibili sul Game Pass di Microsoft che si rivela sempre più ricco, finalmente, di belle cose nipponiche. C’è inoltre sempre dalla Atlus e dagli artisti dietro Persona 5, il nuovo Metaphor ReFantazio che appare meraviglioso nella sua mostruosa sovrapposizione tra realtà, sogno e fantasia.

alan wake ii 2

ALAN WAKE II

Atteso da anni, questo seguito di uno degli horror elettronici più kinghiani e ispirati degli utimi anni, arriverà presto, ovvero il 17 ottobre su Playstation, Xbox e Pc. Le premesse formali del nuovo gioco di Remedy sono assai interessanti, ovvero la fusione di due esperienze in dimensioni interconnesse nei corpi sempre cangiabili di due protagonisti, lo scrittore Wake e la detective Anderson. Appare spaventoso, enigmatico, poliziesco e lisergico, tra Lynch, Fincher e ovviamente King.

DUE YAKUZA

yakuza like a dragon infinite wealth 2

Che bello, addirittura due Yakuza venturi. In Like a Dragon the Man who erased his Name torneremo ad essere l’indimenticabile Kazuma Kiryu che vediamo dolente, tormentato ma agguerrito in una sequenza epica; ma ritornerà anche il sognante e simpatico Ichiban in Like a Dragon Infinite Wealth. Nel trailer è mostrato l’eroe dall’esuberante capigliatura risvegliarsi nudo su una spiaggia, stupendo gli innumerevoli bagnanti. Quest’ultimo sarà disponibile anche sul Game Pass quando uscirà durante il 2024.

jusant 3

JUSANT

Dagli autori di Life is Strange giungerà per Game Pass Xbox e PC durante l’autunno prossimo il vertiginoso, piacevole e originale Jusant, un gioco che verte sull’arrampicata. Sembra promettere ascese lunghe, spettacolari e problematiche dipinte con un’ispirata arte scenografica.

LIES OF P

lies of p 3

La chimera sud coreana tra Bloodborne di From Software e il Pinocchio di Collodi arriverà a fine settembre per Playstation, Xbox e PC. La versione dimostrativa è già scaricabile e dimostra le qualità artistiche di una produzione bizzarra e d’oscuro, violento fascino. Assai desiderabile.

